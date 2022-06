Produzione floricola invenduta, Coldiretti Savona: “Individuato a Ceriale sito per lo smaltimento”

Liguria. “Bene l’individuazione di un sito dove stoccare i vasi invenduti nella campagna appena conclusasi. Il sindaco ci ha dato piena disponibilità per cui auspichiamo si possa procedere in maniera rapida alla quantificazione del prodotto da smaltire”. E’ quanto afferma Coldiretti Savona che ha incontrato, con una delegazione del Consiglio di sezione, guidata dal presidente di sezione, Pierangelo Fossati, e dal Segretario di Zona, Alessio Roba, il sindaco di Ceriale, Luigi Romano, al quale aveva già inviato una specifica lettera a fine maggio, per approfondire le problematiche.

“Per quanto riguarda, invece, i rifiuti generali, alla luce delle nuove indicazioni di natura ambientale e considerando il fatto che le imprese non possono più usufruire dell’isola ecologica per smaltire i rifiuti prodotti dalla normale attività agricola, vanno al più presto individuate azioni affinché le imprese non subiscano un doppio costo generato dal pagamento della normale Tari e dai maggiori costi di smaltimento, fuori dal sistema pubblico”, spiegano Marcello Grenna presidente Coldiretti Savona e Antonio Ciotta direttore provinciale

“Durante l’incontro abbiamo affrontato anche la questione idrica, argomento sempre più sensibile e centrale in questo periodo, vista la scarsità di piogge di quest’inverno e del sempre più elevato costo dell’acqua per l’irrigazione delle produzioni agricole. Ci auguriamo – concludono – di poter incontrare, in tempi rapidi, anche le altre amministrazioni comunali coinvolte dal problema dello smaltimento delle produzioni florovivaistiche invendute per poter dare una risposta veloce ed efficace alle imprese interessate”.