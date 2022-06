Prima Categoria, la Letimbro vuole alzare l’asticella: “Quattro innesti di qualità in arrivo”

Dopo una stagione in cui l’obiettivo dichiarato era la salvezza, la Letimbro si è messa al lavoro per cercare di regalarsi un’annata nella quale puntare a qualcosa in più rispetto al semplice salto di categoria.

“Nella prossima stagione – scrive il club – giocheremo ancora in Prima Categoria, ma finalmente saremo pronti per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissi: alzeremo l”asticella perché dopo una salvezza conquistata tutto sommato comodamente con 27 punti è arrivato il momento di toglierci qualche soddisfazione”.

Per farlo, la società metterà a disposizione del confermato mister Maurizio Oliva una rosa di maggiore qualità: “Abbiamo già l’accordo con quattro giocatori importanti – commenta il ds Bozzo – che andranno ad unirsi al gruppo storico, capitanato ancora una volta da Stefano Rossetti: non finiremo mai di ringraziare il nostro capitano per l’impegno profuso nello scorso campionato”.

Prosegue anche la collaborazione con altre realtà del territorio. Il club del presidente Vitellaro tiene infatti a ringraziare la Veloce e il Finale per avere dato una mano nell’allestimento della rosa dello scorso anno: “Ci teniamo a dire grazie a due società che ci hanno dato un’aiuto concreto in un momento di difficoltà”.