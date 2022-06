Prende a sassate una persona e la minaccia con una roncola per farsi consegnare le scarpe: arrestato

Savona. Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio della Questura di Savona in città. I servizi, realizzati quotidianamente soprattutto nelle ore serali e notturne, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città.

Nell’ambito di tali servizi, ieri alle prime ore dell’alba, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo, verso le cinque del mattino, avrebbe cercato di sottrarre un paio di scarpe ad una persona che in quel momento si trovava in spiaggia all’altezza del Prolungamento, colpendola con dei sassi e minacciandola con una roncola.

Il presunto aggressore, all’arrivo delle volanti, ha tentato la fuga rifugiandosi tra gli scogli che delimitano la zona portuale, ma è stato raggiunto dai poliziotti che a fatica sono riusciti a contenerlo, subendo a loro volta delle lesioni. Nel contempo la vittima è stata soccorsa e sottoposta alle cure dei sanitari, che hanno riscontrato una prognosi di 30 giorni.

L’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e la roncola rinvenuta è stata sequestrata. La Questura evidenzia che “i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile”.