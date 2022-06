Premio letterario nazionale “Benabe-Cuore a Cuore”: a Savona la cerimonia di premiazione

Savona. Si è svolta sabato pomeriggio presso il convento dei padri Cappuccini a Savona la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario nazionale “Benabe-Cuore a Cuore” organizzato per sostenere il convento e le opere di carità dei padri Cappuccini.

“Il premio – fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa in una nota – ha visto la partecipazione di autori provenienti da tutta Italia e sabato i vincitori hanno condiviso un momento speciale di accoglienza e di fraternità, quel senso di famiglia e di unione che la fraternità Francescana Cappuccina desidera trasmettere a chiunque si rivolga loro anche per una semplice parola di conforto”.

Nel chiostro del convento tanti scrittori e poeti accolti dal superiore padre Gianfranco Jacopi, da Padre Umberto Vallarino missionario in Africa per cinquant’anni e dagli altri sacerdoti della Fraternità. Alla Cerimonia ha partecipato, in rappresentanza del sindaco, avvocato Marco Russo impossibilitato a presenziare, l’architetto Nicoletta Negro, assessore alle politiche comprensoriali della cultura e del turismo che ha rivolto al pubblico i saluti dell’amministrazione comunale.

Il convento, che è stato più volte a rischio di chiusura, ora, per gli sforzi compiuti dai Padri Cappuccini e dal loro superiore Padre Gianfranco Jacopi, è diventato un centro di intense attività culturali e di accoglienza. L’evento letterario sarà riproposto per la seconda edizione nel prossimo autunno con il nuovo regolamento. Il pomeriggio è stato allietato da intervalli musicali a cura del complesso ‘Ci piace cantare’ molto attivo sul territorio savonese. A tutti i vincitori sono stati offerti premi consistenti in prodotti artigianali provenienti dalle missioni del Centrafrica e del Perù e a nessuno è mancato il dono di una pianta del giardino di Padre Umberto.