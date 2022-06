Pragmatici e sofisti

«Essi erano convinti che le idee non fossero “là fuori” in attesa di essere scoperte, ma che fossero strumenti (come le forchette, i coltelli e i microchips) inventati per affrontare il mondo. Credevano che le idee non venissero prodotte dagli individui, ma da gruppi di individui; che fossero sociali. Credevano che le idee non si sviluppassero secondo una logica interna, ma che dipendessero totalmente dai loro costruttori umani e dal loro contesto sociale. Credevano infine che, poiché le idee erano risposte provvisorie a circostanze particolari e irriproducibili, la loro sopravvivenza non fosse legata all’immutabilità, bensì all’adattabilità», così scrive Louis Menand, saggista americano vincitore del Pulitzer, in “Il circolo metafisico. La nascita del pragmatismo americano”.

Il termine pragmatismo viene coniato da Charles Sanderes Peirce il quale, attento studioso di Kant, accettava la distinzione del maestro tra “pratico e pragmatico” specie in relazione a quanto espresso nella Critica della Ragion Pura dove il filosofo tedesco distingueva tra le leggi pratiche pure il cui fine è “a priori” e sono fondative di un canone e quelle empiriche tese ad un fine verso il quale l’azione richiede leggi contingenti e, appunto, pragmatiche. Non entriamo nel profondo del pensiero kantiano e limitiamoci a definire come cifra comune della scuola del pragmatismo affermare che il valore e la verità dell’idea è verificabile dagli effetti pratici che produce. Mi sembra che si possa riconoscere il modello dell’attuale pensiero comune occidentale che possiamo così sintetizzare: se il mio ragionamento, le mie scelte mi hanno condotto al successo ciò dimostra che erano corrette. Molto consequenziale anche se, mi sia concesso il paradosso, secondo questo principio poiché la fisica aristotelica consentiva la gestione della realtà avremmo potuto evitarci Galileo Newton e la fisica quantistica.

Sarebbe interessante sviluppare la riflessione seguendo le indicazioni di Dewey e della sua teoria della transazione tra uomo e natura, ma in questa riflessione preferisco, molto spericolatamente, tracciare un ponte tra un aspetto del pensiero dei sofisti greci del V secolo a. C. e quanto appena sintetizzato in apertura per poi tentare “un pensiero altro” almeno su un aspetto attualissimo che possiamo riconoscere come figlio più o meno illegittimo di tali genitori. Accantono immediatamente l’annosa questione del giudizio eticamente negativo espresso dalla cultura classica nei confronti dei sofisti, non ci interessa in questa sede, preferisco riflettere sul concetto di pharmakos che, introdotto dai sofisti, è riconoscibile in tutto il pensiero successivo e, a mio avviso, determinante in quello pragmatico. Il punto di partenza è che la vita dell’essere umano è un problema da risolvere.

Credo che l’interrogativo cruciale sia: perché mai pur condividendo la stessa natura la vita non è un problema per un platano un castagno una lepre o un proteo mentre lo è per l’essere umano? La risposta apre a una infinita serie di ulteriori interrogativi, com’è bene che sia in ogni sano approccio filosofico, ovviamente circoscriveremo drasticamente il nostro incedere tra la miriade di percorsi possibili. La questione nasce nel momento in cui l’uomo si colloca al di fuori della natura prendendo coscienza di sé come altro dalla stessa e divenendo soggetto pensante e cosciente che si interroga sul senso dell’essere. Lo so, molti oggi sono sicuri di non essersi mai interrogati al riguardo e sono addirittura certi di non aver operato tale scelta, ma sarebbe sufficiente una minima riflessione sulla storia della nostra specie per comprendere quanto questa convinzione sia infondata. Il tema del rapporto oramai tragico tra l’uomo e l’ambiente potrebbe chiarire il senso del problema, ma torniamo al concetto di “problema da risolvere”.

All’interno del “sistema natura” ogni componente è e si comporta come necessaria conseguenza della legge non scritta della selezione naturale e della sopravvivenza del più adatto, solo l’essere umano si interroga sul senso dell’essere e sulla ragione e il modo del proprio agire. È questa la malattia che lo affligge e lo rende meraviglioso, che ha generato il concetto di bene e di male, che è alla radice della creazione artistica e della violenza, insomma, la multiforme malattia dell’essere umano. Mi sembra sia ora più evidente la natura della patologia che, come ogni anomalia, richiede la creazione di una cura, il farmaco, appunto. Ma sappiamo bene che ogni farmaco cura alcuni aspetti del problema generando fastidiosi se non pericolosi effetti collaterali, almeno, così sembra inevitabile che sia, senza trascurare il fatto che il farmaco è un elemento esogeno che dovrebbe risolvere una patologia endogena.

Provo a essere il più chiaro ed esplicito possibile: il farmaco è una sorta di “mediatore” tra la condizione naturale e quella prodotta dall’uomo, è riconoscibile nel linguaggio, nella legge, nello stato, insomma, nelle creazioni peculiari dell’umanità tese alla difesa e al benessere dell’individuo e della specie. In base a quali principi sarà opportuno determinare i caratteri della cura? Nello stato di natura esiste, questo è la convinzione unanime da parte di tutti gli studiosi fino a Darwin, la legge del più forte, è lui che “vince” cioè prevarica il più debole e nel Gorgia e nella Politeia lo stesso Platone fa affermare a Callicle e Trasimaco, sostenitori del pensiero sofista, l’evidenza della pleonexia, possedere di più da parte del più forte a dispetto del principio di uguaglianza non è sbagliato, anzi, è la logica conseguenza della differenza che determina l’idea stessa di individuo. Nell’ottica cristiana “vince” chi si meriterà il premio dell’accesso al Paradiso, in verità il messaggio “se sarai buono otterrai il premio” ha molto a che vedere sia con il pensiero sofista che con l’ottica del pragmatismo. Con Darwin muta la prospettiva, chi “vince”, cioè sopravvive poiché la prospettiva darwiniana era la lotta per la sopravvivenza, non è il più forte ma il più adatto. In effetti il tirannosauro si è estinto ed i virus sopravvivono. Il pragmatismo, a questo punto credo sia chiaro ma lo ripeto per correttezza cronologica di questa estrema sintesi, afferma che “vince” chi è più pratico, libero da vincoli etici, capace di uno spregiudicato utilitarismo.

Come potrebbe affermare il classico maschio alfa in uno dei tanti mediocri dialoghi da film hollywoodiano “Amico fai la cosa giusta”, insomma, assumi il farmaco e procedi senza porti troppe domande verso l’obiettivo. Ma credo che la vera malattia sia proprio la diffusa superficialità, la dilagante ricerca di inconsapevolezza, il disperato bisogno di non assumersi responsabilità etiche, siamo infatti arrivati a quello che, già quaranta anni fa, la giornalista tedesca Meredith Haaf ha così sintetizzato: “Siamo una generazione indifferente e rassegnata. Abbiamo avuto tutto e non abbiamo più niente. Siamo connessi on-line, questo ci basta a credere di esistere. Discutiamo, perché ci hanno detto fin dall’asilo che dovevamo esprimerci, ma siamo cresciuti a pragmatismo. Si fa quel che è utile. Le nostre passioni sono fredde, e deboli”.

Lo so, è impossibile non riconoscere la verità nel pensiero pragmatico, siamo figli del tempo e del luogo nel quale ci siamo trovati a vivere, abbiamo imparato ad usare il mondo fino a divenire strumenti noi stessi, ci siamo convinti che se l’ingranaggio del quale siamo parte funziona è grazie alla nostra oleosa capacità di esserne il lubrificante, ma non è oramai il tempo di prendere coscienza che la macchina corre fin troppo veloce ma non sappiamo pilotarla? A che serve tanta fretta se non abbiamo scelto la direzione? Possiamo ancora raccontarci che il sistema funzionna perchè cresce senza interrogarci se ciò che si sviluppa non sia un tumore e noi ne stiamo divenendo vittime e artefici?

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

