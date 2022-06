Pos obbligatorio per le attività commerciali, sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici

Liguria. A partire da oggi, giovedì 30 giugno, chiunque rifiuterà un pagamento elettronico col Pos per qualunque importo rischierà una multa. La novità sarebbe dovuta scattare il 1° gennaio 2023 ma è stata anticipata dall’ultimo decreto Pnrr che prevede non solo l’obbligo di dotarsi dei dispositivi (già in vigore dal 2014) ma anche sanzioni per chi non lo rispetta: 30 euro più il 4% dell’importo per cui è stata negata la transazione senza contanti.

Sono diverse le categorie che devono adeguarsi immediatamente: non solo tutti i commercianti e gli esercenti della ristorazione, ma anche le attività ricettive, gli studi professionali, gli artigiani e qualunque professionista che abbia un rapporto diretto coi clienti (ad esempio avvocati, notai, commercialisti, medici, parrucchieri, idraulici, elettricisti). In pratica qualunque attività rivolta al consumatore finale. Sono esentate invece le prestazioni dei professionisti verso altri professionisti.

Per chi non era ancora dotato di Pos il Governo ha previsto una serie di incentivi e agevolazioni fiscali. Oltre a crediti di imposta fino a 320 euro, per gli esercenti di piccole o medie attività (fatturato annuo fino a 400mila euro) c’è un bonus dal 30% al 100% per l’acquisto di un registratore di cassa elettronico collegato al Pos. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021, molte banche rimborsano il 100% delle commissioni sostenute sulle transazioni fino a 5 euro avvenute su terminali Pos fisici.

Ma i negozianti non ci stanno. Confcommercio in una nota ribadisce la sua linea sottolineando che “non si può pensare di incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti”.

“Già oggi nel nostro Paese – sottolinea Confcommercio – il numero di transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è elevato con una crescita, nell’ultimo quinquennio, del 120% e sono oltre 4 milioni i Pos installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. È dunque evidente che il nostro sistema dei pagamenti è già in pieno sviluppo, ora va fatto di più per modernizzare ulteriormente questo processo rendendolo più efficiente e meno oneroso”.

“Un provvedimento inopportuno e iniquo per le imprese più piccole – secondo Confesercenti – per le quali il costo della moneta elettronica, soprattutto sulle transazioni di importo ridotto, è già molto elevato: circa 772 milioni di euro l’anno, fra commissioni e acquisto/comodato del dispositivo. Con le sanzioni non si limita dunque solo la libertà d’impresa, ma si introduce un ulteriore aggravio, visto che le attività saranno ora costrette ad accettare pagamenti via Pos anche quando i costi sono eccessivi. Molte realtà del commercio e dei servizi, infatti, sono caratterizzate da margini molto stretti, che rischiano di essere fortemente ridotti o addirittura azzerati dal costo delle commissioni”.

“Confesercenti è favorevole ad incentivare la moneta elettronica: un vantaggio per tutti, visti i rischi di sicurezza derivanti dalla gestione del contante. La strada da percorrere, però, non è quella dell’imposizione, ma della riduzione delle commissioni applicate per l’accettazione di carte di credito e di debito, che dovrebbero essere azzerate per importi fino a 50 euro. Va promossa, allo stesso tempo, la competizione tra carte di credito e di debito e i sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti, come quelli next-gen, il cui costo di utilizzo per gli esercenti è già oggi notevolmente inferiore, ma che rimangono ingiustamente esclusi dal provvedimento”, conclude l’associazione