Porto Savona, sanzione da 10 mila euro per un comandante e un armatore di una nave mercantile

Savona. Continua l’attività del nucleo port state control della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona mirata al controllo della sicurezza della navigazione sulle navi mercantili battenti bandiera straniera che approdano in porto.

L’attività sta fornendo importanti risultati per numero di navi ispezionate e navi sottoposte a fermo. Provvedimento, quest’ultimo, intrapreso difronte a gravi lacune di sicurezza della navigazione e ambientale.

Proprio nella giornata di ieri, durante un’ispezione effettuata a bordo di una nave mercantile di nazionalità panamense in porto a Savona, gli ispettori PSC (che tradotto significa “controllo dello Stato di approdo”) hanno rilevato la mancanza della certificazione di sicurezza attestante la presenza di materiali pericolosi e nocivi a bordo. Tale certificazione, resa obbligatoria dalla normativa comunitaria su navi superiori alle 500 tonnellate di stazza, ha lo scopo di permettere l’identificazione del materiale pericoloso che è parte integrante della struttura nave, al fine di poterlo gestire correttamente nelle fasi di demolizione della nave per un corretto smaltimento.

La norma mira ad evitare lo smaltimento illecito dei materiali presenti a bordo al termine della vita operativa della nave e conseguentemente eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da un eventuale non corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo. La mancanza rilevata ha comportato per il comandante e per il suo datore di lavoro (armatore) l’immediata sanzione amministrativa di 10 mila euro nonché l’obbligo di ottenere idonea certificazione di sicurezza prima di lasciare il porto di Savona.