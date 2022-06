Porti liguri nel mirino degli hacker filorussi di Killnet: attacco respinto

Savona-Genova. Anche il sito del porto di Savona e Genova è finito questa mattina sotto attacco hacker. E’ stato la stessa autorità a dare la notizia in una breve nota stampa: “È stato registrato un traffico anomalo al sito istituzionale le cui cause sono in fase di analisi per valutare i possibili scenari e le azioni da intraprendere” ha fatto sapere l’Asdp.

L’attacco è stato respinto grazie al pronto intervento della polizia postale di Genova in collaborazione con i tecnici della stessa autorità portuale e gli esperti di Liguria digitale, che gestisce il sito dell’Adsp.

Secondo quanto appreso l’attacco è stato organizzato dal gruppo di attivisti fiorussi Killnet che da ieri ha messo nel mirino i principali porti italiani.

Qualche giorno fa, Killnet aveva ironizzato sull’Italia definendola “la preda più facile” e mettendo nel mirino le banche con un altro post Telegram in cui aveva pubblicato una lista di siti web. Secondo Killnet “la propaganda dei media italiani funziona male come gli obici italiani in Ucraina. La preda più facile è l’Italia, è più facile per noi manipolare il tuo umore che con la Romania. Quanti soldi hai speso per la protezione mentre aspettavi il 30 maggio alle 5 del mattino? Poveri italiani, come si fa a vivere sotto tale pressione di bugie?”