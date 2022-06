Ponte del 2 giugno: il rientro provoca code in autostrada e sulle strade ordinarie già dalla mattina

Savonese. Le code per il rientro dal “ponte del 2 giugno” sono iniziate questa mattina a causa della nuvolosità in aumento che ha finito per coprire il sole in molte località del savonese. Non solo le autostrade ma anche le strade ordinarie del savonese sono state teatro di diversi incolonnamenti.

Già dalle 9 del mattino si sono formate code a tratti sull’autostrada A10 tra Andora e Savona in direzione Italia, a causa del traffico intenso. Situazione peggiore anche nell’imperiese, direzione levante: sono 6 i chilometri segnalati tra Bordighera Sud e Arma Di Taggia.

Intorno alle 12 sull’A10 tra Varazze e Voltri – Bivio A10/A26 Trafori – si registra una coda di 4 km a causa della riduzione di carreggiata.

Disagi alla circolazione anche sull’Aurelia tra Ceriale e Loano: numerosi gli automobilisti fermi nel traffico.

Aggiornamenti in corso