Ponte del 2 giugno di super lavoro per la polizia locale a Finale: multa da oltre 6.500 euro per un minimarket

Finale Ligure. Prove di estate in occasione del lungo ponte del 2 giugno, che ha portato in riviera numeri da tutto esaurito. Per fronteggiare in maniera adeguata la complessità della forte presenza turistica, la polizia locale a Finale Ligure ha pianificato servizi in forma estesa, sulla falsariga di quanto avviene da anni nei mesi di luglio e agosto.

Al personale del comando finalese è stato chiesto di presidiare quanto più efficacemente possibile il vasto territorio della località rivierasca, ponendo massima attenzione affinchè il periodo festivo potesse essere apprezzato dagli ospiti nella massima tranquillità.

Non solo controlli sugli imponenti flussi di traffico dunque, aggravati dalle difficoltà della rete autostradale e dal senso unico alternato su Capo Noli, ma anche contrasto verso eventuali eccessi della movida, al commercio abusivo, alle verifiche sugli esercizi commerciali, al monitoraggio sul rispetto delle regole di civile convivenza.

Il bilancio sui quattro giorni appena trascorsi è positivo, strade e spiagge molto affollate sono state monitorate sino a tarda notte, senza riscontrare particolari problematiche. Nondimeno sono state accertate numerose violazioni al codice della strada, con particolare incidenza della sosta con intralcio nella zona di Varigotti, nonchè una decina di situazioni di campeggio a bordo strada messo in opera da conducenti di autocaravan in vari punti della Città, nel periodo considerato sono stati inoltre rilevati dalla polizia Locale di Finale tre incidenti stradali, fortunatamente solo con lievi ferite per le persone a bordo dei veicoli. Alta l’attenzione anche verso la circolazione dei ciclisti, sempre assai numerosi in Città, con alcuni fra questi sanzionati per percorrenza contromano o sui marciapiede.

Al gestore di un minimarket del centro di Finalmarina è stata contestata la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre la mezzanotte, violazione punita per via amministrativa con una sanzione pecuniaria superiore a 6.500 euro.

Grande attenzione anche verso le occupazioni di suolo pubblico per fini commerciali, che ancora godono delle maggiori estensioni decretate lo scorso anno dal Governo in ragione dell’emergenza sanitaria; aspetto questo di stretta attualità in vista della stagione estiva, che va attentamente verificato affinchè non vengano sottratti all’interesse collettivo ulteriori spazi oltre a quelli maggiorati già concessi. Nel fine settimana appena trascorso 4 locali sono stati sanzionati per abusiva occupazione del suolo pubblico, portando le contestazioni complessive ad una dozzina negli ultimi quindici giorni; la sanzione pari a 150 euro prevede anche l’immediato rientro nei limiti assegnati e, in caso di reiterazione dell’illecito, potrà essere pronunciata la revoce dell’occupazione per il dehor.

Da oggi (lunedì 6 giugno), la polizia locale di Finale Ligure potrà contare sull’ingresso di 3 nuove unità che rafforzeranno l’organico per l’estate, che si affiancheranno alle 2 gia assunte; sono inoltre pressochè già perfezionati i programmi di controllo del territorio che impegneranno la Polizia Locale Associate di Finale Ligure e Loano per i prossimi mesi.