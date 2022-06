Polisportiva del Finale, ecco il progetto “Sport a Scuola” e le nostre giornate finali

La scorsa settimana la Polisportiva del Finale A.S.D. ha organizzato le mattinate finali del progetto “Sport a Scuola” svolto durante questa primavera, nelle classi dei 5 plessi della primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Finale Ligure.

Si tratta di un progetto consolidato che la nostra associazione propone ogni anno, e che consiste nell’inviare gli istruttori delle nostre sezioni e/o settori che annualmente decidono di aderire al progetto, a proporre nelle classi la propria attività sportiva, per un certo numero di ore, con lezioni a cadenza settimanale, in sostituzione dell’ora di educazione motoria.

Un’opportunità per i bambini, di provare gratuitamente un’attività sportiva in scuola, grazie alla convenzione in essere con l’Istituto e alla collaborazione del Comune di Finale Ligure, da sempre sensibile alla nostra volontà di promozione dell’attività sportiva tra i ragazzi.

Quest’anno, finalmente, dopo uno stop legato alla pandemia, in primavera, siamo riusciti a riportare lo “Sport a Scuola”, (proprio come dal nome del progetto che proponiamo), anche se con un monte orario ridotto rispetto a quello delle precedenti edizioni perché, la possibilità di ripartire è arrivata solo in primavera a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso nell’inverno.

Ma forse proprio per questo, proprio perché i bambini ed i ragazzi avevano bisogno di tornare ad essere stimolati in modo sano come solo lo sport sa fare, è stato tanto l’entusiasmo e la partecipazione con la quale alunne e alunni, Maestre e Maestri hanno accolto le nostre proposte sportive.

Quindi per circa 2 mesi, nei plessi delle scuole elementari di Calice, Finalpia, Calvisio, Finalmarina e Finalborgo, e nelle terze sezioni delle scuole dell’infanzia di Calvisio e Finalmarina, alcuni dei nostri istruttori, si sono recati nelle classi proponendo ciascuno la propria attività, ovvero: Marco Savio e Nicolò Visca, allenatori della nostra sezione Volley Team Finale, hanno proposto attività di Volley; Alessandro Cerreto e Stefania Bruzzone, allenatori della nostra sezione Knights Basket Finale, hanno proposto Basket; Roberto Vidimari, Maestro di Aikido della nostra sezione Scuola Aikido di Finale, Tovo e Villanova, ha proposto Aikido; Carlotta Violante, allenatrice del nostro settore A.S.D. Arte Ginnastica, ha proposto Ginnastica Ritmica; Danilo Poliani, istruttore della nostra sezione Pallatamburello, ha proposto Gioco-Sport.

Quindi, per festeggiare e concludere il progetto “Sport a Scuola” dando ai bambini, la possibilità, di provare anche le altre attività, rispetto a quella che durante l’anno era stata assegnata alla propria classe, quindi, in accordo con la Scuola, la scorsa settimana, la Polisportiva del Finale, ha organizzato tre giornate finali, dedicate ai bambini, all’insegna dello sport e del divertimento.

La prima giornata finale del progetto “Sport a Scuola” si è svolta con le 5 classi della scuola primaria di Calice Ligure, presso il Campo da Calcetto adiacente al loro plesso scolastico.

Nel pomeriggio di martedì 7 giugno, oltre 70 bambini sono entrati in campo con i loro insegnanti, per provare Ginnastica Ritmica, Aikido, Gioco-sport, Volley e Basket coi nostri istruttori!!

Tutti i bambini hanno provato le 5 attività che abbiamo proposto. Ogni classe è stata assegnata ad una prima attività e poi dopo un po’ venivano assegnati i cambi al microfono, per passare a provare lo sport successivo.

guarda tutte le foto 19



Polisportiva del Finale, il progetto “Sport a Scuola”

Le Maestre e il personale scolastico, i genitori e i bambini del plesso, che hanno partecipato, sono rimasti molto soddisfatti dell’organizzazione di questo pomeriggio diverso, all’insegna dello Sport e del divertimento, cui hanno preso attivamente parte anche il Sindaco del Comune di Calice Ligure Alessandro Comi e l’Assessore alla Scuola del Comune di Calice Ligure Enrica Brambilla, anch’essi soddisfatti di questa giornata al termine della quale è stata offerta la merenda.

Invece, nella mattina di mercoledì 8 giugno, i nostri istruttori si sono fatti trovare pronti a ricevere tutti i bambini della scuola primaria, prima di Calvisio e poi di Finalpia, sul Campetto di Don Carlo, per un totale di circa 150 bambini. In questa seconda giornata, le attività si sono svolte su due turni:

i primi ad aver provato Aikido, Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica, Pallavolo e Basket sono stati i bambini delle 5 classi della scuola primaria di Calvisio, accompagnati dalle Maestre e osservati dagli spalti da un folto numero di genitori. Al termine di questa loro esperienza, gli istruttori, che hanno lavorato ciascuno, (grazie al solito sistema di cambi e giro indicato al microfono), con tutte le classi, hanno distribuito come già a Calice, succhi e merende.

Dopo averli salutati, sono usciti dal loro plesso e giunti in campo i bambini del plesso di Finalpia, che hanno ripetuto il giro delle 5 diverse attività come i compagni di Calvisio prima di loro, sempre davanti ad un buon numero di genitori.

Anche per questa giornata, ringraziamo per la partecipazione le Maestre, i genitori e soprattutto tutti i piccoli campioni, che hanno partecipato. Tra le altre cose, per gli alunni di Finalpia a fine mattinata, questa è stata anche l’occasione per la consegna dei diplomini di fine anno, che hanno ricevuto dalle mani delle loro maestre al termine della merenda!!

Infine, giovedì 9 giugno, si è tenuta la terza ed ultima giornata, di nuovo su due turni, delle mattinate finali del progetto “Sport a Scuola”, per i bambini dei plessi di Finalmarina e Finalborgo.

Ad avvicendarsi sul Campo Sportivo Borel di Via Brunenghi sono stati questa volta in totale circa 280 bambini!!!

Per gestire il considerevole numero di classi che in contemporanea si allenava sul Borel, ed anche in considerazione del maggiore spazio a disposizione, la Polisportiva del Finale a quindi proposto un numero maggiore di attività da poter far provare agli alunni.

Si tratta di Basket, Aikido, Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica, Tiro con l’Arco, Volley, Gioco-Sport, Kung Fu e Atletica Leggera!!

Ogni classe ha potuto provare 5 attività (di più sotto il sole caldo di questi giorni, sarebbe stato troppo faticoso per i bambini e comunque le tempistiche a disposizione per lo svolgimento delle attività erano le stesse che per gli altri plessi).

Ed è stata notevole la capacità degli istruttori nel gestire i gruppi così numerosi, che man mano si vedevano affidati ad ogni cambio turno, ed impegnativa l’organizzazione, che in questa ultima giornata, ha avuto bisogno di qualche mano in più in questa giornata per il cospicuo numero degli alunni presenti in campo.

Hanno quindi lavorato per noi e per loro il nostro Vice Presidente Bruno Trotta ed il nostro collaboratore Mballo Demba, che ringraziamo per aver contribuito alla buona riuscita della giornata, dando una mano in tanti modi diversi per tutta la mattinata!!! …Grazie!!

Inoltre, dopo tre giorni in campo al microfono, alla musica e all’organizzazione… ringraziamo anche la nostra instancabile collaboratrice Silvia Puppo!!!

Ma il lavoro più bello l’hanno fatto loro, i nostri istruttori…. In questa foto ce ne sono solo alcuni, ma hanno lavorato tutti con grande professionalità e soprattutto con tanta passione!!!

Ed infine ancora di nuovo grazie alle maestre e ai maestri, alle famiglie che sono venute a vedere l’attività, a tutto l’Istituto Comprensivo di Finale Ligure e soprattutto i bambini che hanno partecipato e si sono divertiti tanto!!