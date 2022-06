Polemiche rinvio concerto Gazzé, il Comune replica: “L’area risponde alle necessità tecniche dell’evento”

Albenga. “In merito all’evento un mare di emozioni occorre precisare che l’area evento è stata approvata dalla commissione pubblico spettacolo senza alcun problema. La pratica presentata dagli organizzatori (il comune infatti non è organizzatore, ma ente concessorio ed autorizzativo in questo caso ) è stata visionata da tutti gli organi preposti, Asl e vigili del fuoco compresi, all’interno della commissione presieduta dal Vicesindaco Passino. L’area omologata per 2500 persone sulla spiaggia, rispondeva e risponde tutt’ora alle reali necessità dell’evento concerto di Gazzè fissato in un minimo di 1200 biglietti da vendere, a cura della produzione”.

E’ la replica del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia all’attacco dell’opposizione in merito al rinvio del concerto di Max Gazzé inizialmente in programma questa nell’ambito degli eventi “Un mare di emozioni”.

“Dopo il noto flop del concerto di Jovanotti sul lungomare di Albenga, arriva l’ennesima pagliacciata della maggioranza al governo del nostro Comune. Attendere i pareri tecnici prima di vantarsi tanto”, hanno detto i consiglieri di minoranza Diego Distilo, Cristina Porro e Elardo Ciangherotti.

“Detto questo la prima serata di Una mare di Emozioni è stata un grande successo e grande è l’attesa e l’entusiasmo per le prossime due”, hanno proseguito.

“Solo ad Albenga si attacca l’amministrazione comunale per difficoltà tecniche di terzi“, proseguono Tomatis, Passino e Gaia. “Gli insulti ben rappresentano come sempre chi li scaglia contro i propri avversari e onestamente le ‘tre grazie’ dell’opposizione, che si vendono come grandi amministratori, tentano di dividere, insinuando e attaccando meschinamente per generare crepe nei rapporti tra sindaco e assessori, dimostrazione della loro strategia fallimentare”.

“La serata di ieri si è svolta con grande soddisfazione del pubblico sia per Romano che per il dj set. Stasera si bissa e già dal tardo pomeriggio apriranno i cancelli, mentre Gazze sarà sostituito da dj Matrix, artista altrettanto famoso ed apprezzato“, hanno concluso.