“Pnrr una grande occasione per cambiare la città”: l’incontro di Più Cairo con le associazioni datoriali

Cairo Montenotte. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà al centro dell’incontro organizzato questa sera (lunedì 6 giugno) dalla lista Più Cairo. L’appuntamento è alle ore 20:30 all’Osteria degli Spostati, dove la squadra guidata da Fulvio Briano ospiterà diversi rappresentanti del mondo del lavoro.

“Pnrr, le opportunità da cogliere per il Comune di Cairo”, questo il titolo dell’evento a cui prenderanno parte: Cristina Battaglia (direttore Unità Valorizzazione della Ricerca CNR e direttrice esecutiva Competence Center Star 4.0), Angelo Berlangeri (Presidente Unione Industriali Savona), Vincenzo Bertino e Enrico Schiappapietra (Confcommercio Savona), Giancarlo Cerisola (presidente Confesercenti Savona) e Mariano Cerro (direttore Confartigianato Savona).

“Il Pnrr è una grande occasione per cambiare il volto di città come Cairo. Occorre fare molto di più – dicono dalla lista Più Cairo – Il nostro obiettivo è mettere in campo serietà e competenza per rispondere alle esigenze dei cairesi e portare a Cairo più risorse possibili per lo sviluppo economico, le infrastrutture per i giovani, l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la cultura della nostra città”.