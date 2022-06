Pnrr, il Comune di Savona partecipa ai primi tre bandi della transizione digitale

Savona. La giunta, su proposta dell’Assessore alla Transizione Digitale Gabriella Branca, ha approvato la candidatura del Comune di Savona ai primi tre bandi Pnrr sul tema servizi e cittadinanza digitale.

“Attraverso l’uso e l’implementazione dei nuovi servizi – dichiara l’assessore Branca – il cittadino può sempre meglio partecipare attivamente alla vita pubblica. D’altra parte consentire l’utilizzo diffuso ed efficace dei servizi pubblici digitali è un preciso diritto di ognuno di noi, mentre la carenza di competenze digitali nella popolazione produce effetti negativi anche sulla possibilità di esercitare addirittura i diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale, come quello di cittadinanza e conseguentemente la partecipazione consapevole al dialogo democratico”.

Ancora Branca sottolinea che “i diritti di cittadinanza digitale risultano concreti e tutelati quando chiunque può: accedere ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce; acquisire rapidamente informazioni affidabili e/o esprimere chiaramente la propria esigenza, instaurando una comunicazione rapida e con pieno valore giuridico con la pubblica amministrazione alla quale ci si rivolge per un procedimento o un servizio (istanze telematiche, comunicazioni elettroniche, domicilio digitale); beneficiare di modalità di pagamento digitali che assicurino maggiore trasparenza e sicurezza (pagamenti con modalità informatiche)”.

I primi tre bandi a cui parteciperà il Comune di Savona per un importo complessivo di 100mila euro come rileva l’Assessore Branca, si riferiscono in particolare a AppIo, PagoPA e Spid-cie.

AppIO: attualmente sono 10 i servizi già attivi e tramite il bando diventeranno 25. Si potrà ad esempio pagare l’accesso agli atti nell’Ufficio Urbanistica o l’autorizzazione ambientale, ricevere comunicazioni dalla Polizia Municipale o pagare le sanzioni per violazioni stradali. Importante anche l’ambito scolastico per le informative sulle iscrizioni, sul menù o sulle varie scadenze, così come l’accesso allo sportello SUAP per le Imprese.

PagoPA: importante avvio per la ulteriore migrazione dei servizi di incasso, già attivi attualmente sono 11 e diventeranno circa 60. In pratica oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane, etc. )

Spid-Cie: il terzo bando si occupa della piena adozione delle piattaforme di identità digitale, indifferentemente dal proprio scenario di partenza, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID e adesione alla piattaforma di identità digitale CIE.

“Quindi sempre più persone potranno ottenere la carta di identità digitale e quindi l’identità digitale che è ormai un elemento essenziale per accedere a tutti i servizi dalla ASL all’INPS. Ma la parte essenziale sarà l’erogazione di un piano formativo sulle disposizioni normative, sulle linee guida e soprattutto le best practices perché ogni persona abbia la possibilità di ottenere l’accesso e le competenze per i diritti digitali. Il valore che la nostra amministrazione intende dare alla partecipazione consente di mettere al centro i bisogni dei soggetti e di non cadere nella tentazione-trappola di porli in secondo piano rispetto alla scelta delle tecnologie”, ha concluso Branca