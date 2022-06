“Più Cairo” lancia l’associazione: “Con l’astensionismo perde la comunità, ora riportiamo la gente a immaginare il futuro della città”

Cairo Montenotte. “Come Più Cairo abbiamo deciso di creare un’associazione soprattutto dopo il grande e il preoccupante dato dell’astensionismo. Un’associazione che vuole essere una possibilità anche piccola, minuta di essere per tutti la possibilità di essere parte e del sentirsi comunità” . Lo aveva già annunciato ieri Fulvio Briano ed ora Eleonora Infelise, colei che si occuperà di questo progetto, entra nel dettaglio.

Il gruppo che alle elezioni amministrative è arrivato al secondo posto, ottenendo il 34% dei voti non intende infatti fermarsi e, oltre a fare opposizione, vuole attivarsi per dare vita ad “un contenitore politico rivolto a tutti coloro che vogliono continuare ad occuparsi di Cairo Montenotte e del suo futuro, oltre l’essere o meno iscritto ad un partito”.

“Oggi è inutile trovare capri espiatori per i vincitori e per i vinti – afferma Infelise analizzando il risultato elettorale -, la parte più sana si trova solamente quando nello specchio di ogni anima, la comunità intera trova il suo riflesso. L’astensionismo non può che far dire a tutti che hanno perso le città e ha perso la collettività. Da domani, non tra quattro anni e mezzo, occorre tornare a frequentare con profitto i luoghi popolari della città e dei paesi”.

E da qui secondo l’avvocatessa e coordinatrice della lista “Più Cairo” bisogna ripartire: “Ho creduto molto in questo progetto e voglio portare avanti le idee e costruirne altre, voglio che questa associazione sia lo spazio per parlare dei problemi, delle mancanze delle paure e dei bisogni non solo sei mesi prima delle elezioni, perché mi piacerebbe ci soffermassimo di più sulla visione della città e non solo sul concetto astratto di coalizione”.

Quella che sta per nascere sarà “un’associazione aperta e libera – spiega Infelise -, uno spazio in movimento. Le idee nascono dalla storia che abbiamo alle spalle e devono entrare dentro la storia alla quale vogliamo contribuire. Una possibilità in più per essere in campo. Da volontario, da appassionato di politica, da persona impegnata nelle istituzioni, da cittadino. Perché la comunità è la somma della dignità e la volontà di migliorare di tutti i suoi cittadini. Per tornare città”, conclude.