“Più bus e meno auto, non si torna indietro”: ecco come il sindaco Russo vuol procedere con le isole pedonali

Savona. La possibilità di istituire in città isole pedonali (lui allarga l’orizzonte e parla di “mobilità”) non poteva non solleticare l’interesse del sindaco Marco Russo. Sostiene che la scelta di favorire il mezzo pubblico deve essere perseguita a Savona come in molte altre città d’Italia e del mondo, divide i progetti in due fasce (alcuni subito, altri maggiormente importanti più avanti), insiste a ogni frase sulla necessità del confronto con i cittadini e le categorie, conclude ipotizzando che per completare l’opera non serviranno decenni, ma tutto potrebbe vedere la luce già nel suo mandato.

Sindaco Russo, che momento politico vive, è soddisfatto di quanto riuscite a fare?

“Sì, abbiamo approvato il bilancio con soli tre voti contrari, qualche apprezzamento anche dall’opposizione, dieci interventi appassionati e freschi dalla maggioranza”.

Un segnale politico?

“Questo non lo so, ma certamente è uno sprone ulteriore a rispettare gli impegni”.

Quali sono le linee guida per quanto riguarda la pedonalizzazioni di Savona?

“Bisogna ripensare il nostro modo di muoverci, scoraggiare l’uso del mezzo privato, come ho sempre detto in campagna elettorale, far capire che in pochi minuti a Savona si possono raggiungere strade e piazze come neppure avremmo mai pensato, tanto che potremmo persino mettete dei cartelli per indicarlo. Quando ho detto che non è un progetto rapido e che sono pronto ad ascoltare tutti, non intendevo tornare sui miei passi ma ribadire una cifra importante di questa amministrazione, il dialogo costante con i cittadini, che ci ha insegnato e ci insegnerà molto. Per questo siamo in contatto quasi quotidiano anche con le categorie, come i commercianti, e abbiamo ben compreso alcune loro obiezioni”.

Lei ha parlato in varie occasioni di due fasi. Vuole spiegarsi meglio?

“Alcuni interventi possono essere attuati presto, per altri occorre più tempo e soprattutto serve il potenziamento del servizio pubblico”.

Le faccio due obiezioni. La prima consiste nel fatto che spesso molti ragionano come se Savona fosse una grande città: al mattino si va dalla periferia al centro, alla sera si percorre il percorso inverso. Invece la nostra città vive di miracoli, non è più industriale e non ancora turistica, durante il giorno ci si deve spostare da un quartiere all’altro e i bus sono insufficienti. Ed ecco la seconda obiezione: potremmo mai avere linee di bus ogni cinque, dieci minuti per poter davvero abbandonare l’auto con la crisi che c’è dovunque del servizio pubblico?

“Vorrei capovolgere questi concetti. Se siamo piccoli significa che è più semplice spostarsi, il potenziamento dei bus sarà inevitabile. Oggi abbiamo linee pensate decenni fa, quando il mondo era un altro. L’obiettivo di Tpl deve essere quello di aumentare gli utenti in modo da avere più risorse per migliorare il servizio, inoltre si potranno utilizzare risorse del PNRR”.

Da dove intende partire?

“Da uno studio, che inizierà a giorni, in modo da avere dati sui flussi e sull’utilizzo dei parcheggi, che sarà poi rielaborato al Campus. Ne sapremo di più tra qualche settimana e dovremo discuterne con tutti”.

Siccome Savona è appunto una città piccola, non è un mistero che abbiate pensato alla pedonalizzazioni di via Mistrangelo e via Manzoni e forse all’abolizione del parcheggio di piazza Mameli, che non potrà essere pedonale per ovvie ragioni ma che senza il parcheggio centrale potrebbe assumere un aspetto decisamente diverso.

“Le assicuro, sono ipotesi che possono anche avere una loro ragione, ma sono assolutamente premature. Inutile suscitare polemiche senza prima averne parlato a fondo con tutti gli interessati”.

E per la seconda fase, quella più radicale?

“Certamente occorrono tre parcheggi di cintura: uno a Levante, magari approfittando dei lavori dell’Aurelia bis, uno sulla sponda destra del Letimbro e uno a Ponente, da individuare con attenzione. Tutto questo deve essere coordinato con la mobilità interna dei quartieri per favorire i residenti”.

Insisto: è sicuro che non ci vogliano decenni?

“Credo di no. Il momento è favorevole, tutte le città fanno progetti ambiziosi approfittando anche del PNRR. D’altronde se non sbaglio anche lei ci ha sempre invitato a pensare in grande”.

A proposito di Aurelia bis. A che punto stiamo realmente?

“Siamo stati a Roma e ci muoviamo insieme alla provincia e a tutti i Comuni interessati, anche in questo caso con un metodo a cui tengo molto. Il tratto da Grana a corso Ricci, pur con tutti i limiti che conosciamo e che è già pronto all’80%, dovrebbe essere terminato agli inizi del 2024. Ma soprattutto a Roma abbiamo incontrato Giuseppe Catalano, capo struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, per dare impulso al progetto di prosecuzione dell’Aurelia bis verso l’autostrada e migliorare l’utilizzo nella parte centrale con uno svincolo alla Margonara. In questo caso è stato prezioso l’input del presidente dell’Unione Industriali Angelo Berlangieri. Con Albissola stiamo già studiando un collegamento ciclopedonale non privo di fascino”.

Sindaco Russo, che cosa può dirci di via Nizza, che rischia di diventare uno scandalo per Savona?

“Ci sono difficoltà gravi e oggettive. Abbiamo ereditato questo progetto, ma non per questo non ce ne stiamo occupando. Stiamo lavorando per cercare parcheggi con Ata e le ferrovie, anche sfruttando alcune aree libere di parco Doria. D’altronde tutto il fronte mare di Ponente ha bisogno di molta attenzione”.

Cioè?

“Intanto spero vada a buon fine il recupero di Villa Zanelli, che non è nostra, ma soprattutto da Zinola a via Nizza ci sono aree di vitale importanza, non solo quella dei Solimano. Si tratta di una progettazione complessiva alla quale stiamo lavorando”.

Come si vede il sindaco è assai cauto su tutto. Secondo molti troppo, ma ha spiegato il perché e solo il tempo dirà chi ha ragione. A proposito di via Nizza, vorremmo aggiungere che IVG proporrà un’iniziativa politica per capire come abbia potuto partire un progetto così sbagliato, di chi siano le responsabilità (o i meriti, si capisce, se qualcuno può pensare che sia così). Intanto la nostra magnifica pista ciclabile di via Stalingrado un record del mondo l’ha già ottenuto: è l’unica che finisce in un sottopassaggio, quello di fronte alla Carisa di Legino. Chi non crede può andare a leggersi i cartelli.