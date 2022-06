Pietra Ligure, una lettrice: “Un tratto di corso Italia ‘abbandonato’ da Servizi Ambientali”

Cara redazione vi scrivo perchè oltre a leggervi siete miei vicini di casa. Chiedo il vostro aiuto perchè da oramai MESI siamo in una situazione molto complicata in Corso Italia a Pietra Ligure nel tratto compreso tra il benzinaio Tamoil e la ex banca San Paolo.

Da mesi siamo con pochissima pressione dell’acqua nei rubinetti, specialmente nei piani alti. Ho parlato con diversi amministratori dei condomini interessati e mi è stato confermata la problematica. Anzi mi è stato detto che a marzo gli stessi tecnici dell’azienda hanno constatato un problema di pressione causato probabilmente da una perdita nel tratto interessato.

Ad oggi NULLA è stato fatto, io e altri residenti abbiamo anche segnalato al numero verde la problematica senza essere MAI stati contattati o senza aver visto cambiamenti a riguardo.

OGGI si parla di problemi legati alla siccità e alla mancanza di una risorsa così importante, mi chiedo come sia possibile che si ignori una perdita che va avanti da così tanti mesi e che oltre tutto sta causando un problema a decine di appartamenti e che con l’arrivo dell’alta stagione non potrà che peggiorare.

Una lettrice