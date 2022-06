Pietra Ligure. Dopo il successo dell’Infiorata, che ha radunato 44 delegazioni europee nel segno della ripartenza, i maestri infioratori del “Circolo Giovane Ranzi” stanno partecipando, in rappresentanza del comune di Pietra Ligure, unica città italiana invitata, e dell’Associazione nazionale delle infiorate artistiche “Infioritalia”, alla prestigiosa manifestazione di “Vila Do Conde” per la “Festa Do Corpo de Deus”, che in Portogallo si celebra oggi giovedì 16 giugno.

La delegazione, capitanata dal vice presidente di “Infioritalia” e responsabile organizzativo del “Circolo Giovane Ranzi” Andrea Bergallo, ha realizzato, nella notte tra mercoledì e giovedì, sul sagrato della Igreja Matriz de São João Baptista, una “Stella di Ranzi” di ben 20 metri quadrati che, nel rigoroso nel rispetto della forma tradizionale ranzina, si ispira alle onde dell’oceano che si infrangono sulla costa portoghese.

“Dopo l’impegno profuso nella 7° edizione della Rassegna internazionale delle infiorate artistiche “Pietra Ligure Infiore” che, con un successo al di là delle più rosee aspettative, migliaia di visitatori e una grande visibilità nazionale grazie ai servizi andati in onda nei principali telegiornali italiani e il prestigioso invito del refetto di Genova a realizzare, nel cortile del Palazzo della Prefettura, l’Infiorata celebrativa del 2 di giugno e dell’iniziativa “Palazzi svelati”, i maestri infioratori del Circolo Giovane Ranzi hanno portato la loro maestria a Vila do Conde, famosa per la grande festa del “O Dia do Corpo de Deus” e per gli stupefacenti tappeti floreali che in occasione della festa del Corpus Domini, ogni 4 anni, colorano le strade di questa splendida cittadina portoghese, affacciata sull’Oceano Atlantico e ricchissima di storia” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi de Vincenzi e l’assessore al Turismo Daniele Rembado.

“I tappeti floreali sono un’arte antica, frutto dell’unione di più mani e della trasmissione di sapere e conoscenze all’interno di una comunità nell’arco dei secoli. L’Infiorata di Vila do Conde è la più antica, importante e famosa di tutto il Portogallo e siamo davvero onorati che Pietra Ligure rappresenti la grande tradizione italiana a questa manifestazione tanto prestigiosa” aggiungono.

“L’infiorata è un’arte meravigliosa, tanto maestosa quanto effimera, risultato di diverse fasi di un lavoro faticoso e meticoloso e “comunitario”, che oltre a parlare al mondo della nostra identità è una eccellenza di cui andiamo fieri, capace di promuovere la nostra cittadina a livello nazionale e internazionale e strumento di grande attrazione turistica nel quale crediamo molto e che sosteniamo in maniera continuativa – proseguono i due amministratori pietresi -. Grazie ai maestri infioratori del Circolo Giovane Ranzi, cui vanno, come sempre, i nostri complimenti per la bellezza e l’eccellenza che sanno sempre regalarci e portare in giro per il mondo, prosegue e si amplia sempre più l’impegno e il lavoro nel promuovere la rete di preziosi rapporti internazionali, nata nel solco delle sette edizioni di Pietra Ligure Infiore, che contribuisce a far conoscere il nostro territorio su palcoscenici internazionali, con significative ricadute per la nostra attrattività turistica e per la nostra economia”.

“A tutta la delegazione sono rivolti i nostri ringraziamenti per l’ottimo lavoro fatto in terra portoghese e rinnoviamo l’appuntamento con l’Infiorata e la “Stella di Ranzi” in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, domenica 19 giugno, davanti alla Cappella della S. Concezione di Ranzi”, concludono De Vincenzi e Rembado.