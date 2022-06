Albenga. Non solo il mantenimento degli attuali asset produttivi, come richiesto a più riprese dai sindacati, ma anche prospettive di sviluppo e potenziamento delle attività industriali, con conseguenti effetti positivi sui livelli occupazionali: è il messaggio lanciato oggi dal ministro Guerini in visita allo stabilimento Piaggio di Villanova d’Albenga.

Investimenti per 700 milioni di euro e la possibilità di mettere in campo azioni per uno sviluppo maggiore degli stabilimenti, anche con nuovi progetti e tecnologie green e alternative (elettrico e idrogeno).

Un lungo incontro, durato oltre due ore, molto di più rispetto al protocollo previsto: un segnale da parte della Difesa sull’importanza strategica dell’azienda aeronautica e dei suoi prodotti di qualità ed eccellenza per il settore.

Il ministro Guerini ha incontrato il commissario straordinario Vincenzo Nicastro e gli stessi sindacati di categoria che da tempo chiedono un coinvolgimento diretto e un forte intervento governativo-ministeriale rispetto al bando sull’acquisizione di Piaggio: a fine maggio sono state depositate le offerte vincolanti dei soggetti interessati: per la fase finale della procedura, attesa da tempo per dare una prospettiva di rilancio industriale e tutele occupazionali dopo mesi di incertezze, sono rimaste due realtà all’esame dello stesso Mise.

Le parole del ministro Guerini, e dello stesso On. Franco Vazio che ha coordinato l’incontro odierno, hanno rassicurato le sigle sindacali e i lavoratori. La conferma arriva dallo stesso commissario straordinario Vincenzo Nicastro: “Una visita davvero importante e significativa in un momento delicato per l’azienda, che ha evidenziato il valore strategico di Piaggio e le sue produzioni per la Difesa. Da parte del ministro massimo interesse e volontà di chiudere la procedura di acquisizione e definire il futuro industriale: anche i sindacati hanno dimostrato apprezzamento e soddisfazione per i contenuti concreti espressi nella visita di oggi”.

Piaggio, la visita del ministro Guerini

Nel corso dell’incontro il ministro ha posto l’attenzione sulla norma “Golden Power” e quindi sulla grande attenzione che la Difesa e il Governo stanno ponendo insieme al Commissario rispetto alle ipotesi di vendita.

Per Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil: “Sicuramente un passaggio che rassicura in merito alle azioni del governo su Piaggio, con particolare riferimento alle possibilità di potenziamento industriale e produttivo. Così come il pressing che sarà svolto sul Mise e il ministro Giorgetti in merito alla procedura di acquisizione e al necessario coinvolgimento dei sindacati: su questo, indicative le affermazioni di Guerini sul fatto che, in caso le due offerte rimaste in campo non soddisfino i criteri della Golden Power, sarà messa in atto una azione diretta da parte del governo”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Cristiano Ghiglia della Fiom-Cgil savonese: “Nel vertice in programma all’Unione Industriali auspichiamo un nuovo passo avanti per concretizzare il rilancio industriale e occupazionale di Piaggio”.

“Valutiamo positivamente le affermazioni del Ministro: è la prima volta da tempo che si parla di sviluppo e non solo di mantenimento dell’attuale situazione occupazionale, produttiva e progettuale – concludono i sindacalisti Cgil –; ora riteniamo necessario che a breve sia convocato l’incontro in Unione Industriali con il commissario straordinario in quanto diventa urgente definire e dettagliare la delicata e attuale fase della vertenza”.

Per il segretario provinciale della Cisl Simone Pesce: “Sicuramente un punto di svolta dopo mesi di troppe incertezze: è stato apprezzato il lavoro e il percorso svolto, sul quale, però, ora bisogna arrivare ad una conclusione con la nuova proprietà e dare le opportune prospettive all’azienda e ai suoi lavoratori”.

E ancora: “Apprezziamo le parole del Ministro sulle maestranze e le potenzialità dell’azienda e soprattutto per il sostegno che il Ministero non ha fatto mancare attraverso le commesse motoristiche e velivolistiche che dimostrano il mantenimento di un alto livello tecnologico malgrado il lungo protrarsi l’amministrazione straordinaria. Siamo soddisfatti dell’attenzione che il Ministro ha garantito nel seguire anche l’iter della procedura indicando per Piaggio una prospettiva di sviluppo e crescita attraverso anche gli investimenti che il nuovo acquirente dovrà fare” spiegano ancora lo stesso Pesce e il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano.

“Auspichiamo che i lavoratori Piaggio e le organizzazioni sindacali siano coinvolti nelle scelte che determineranno il futuro di questa azienda strategica per il territorio. Chiediamo al MISE che a questo punto convochi i sindacati per avviare un percorso trasparente sulla vendita” concludono.

Infine, Gino Soraggi, della Rsu aziendale: “Una visita chiarificatrice e di riconoscimento produttivo e di professionalità interne all’azienda aeronautica, con Piaggio considerata protagonista e referente primario della Difesa nella fornitura dei prodotti. Massima tutela per i siti industriali, tanto a Villanova d’Albenga come a Genova, così come per LaerH e l’indotto che ruota attorno alla stessa Piaggio. Elemento ancora più sigificativo il fatto di una programmazione futura che punta ad un potenziamento di produzioni industriali, un aspetto che fornisce ulteriore soddisfazione sul fronte dell’occupazione” conclude.