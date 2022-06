“Petrae, il festival della lavanda”: Pietra ligure si tinge di bluette e lancia l’ibrido dedicato alla città

Pietra Ligure. Venerdì 24 e sabato 25 giugno, Pietra Ligure si tinge di bluette e si riempie dei profumi delicati di questo fiore caratteristico della macchia mediterranea con “Petrae – Festival della Lavanda” che si svolgerà in piazza San Nicolò e in piazza Vittorio Emanuele II.

In questa occasione sarà presentato l’ibrido “Lavanda Petrae” dedicato alla Città di Pietra Ligure. Inaugurazione venerdì 24 giugno, alle ore 10.30, in piazza San Nicolò.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pietra Ligure unitamente all’Associazione Produttori della “Lavanda della Riviera dei Fiori”, con la collaborazione delle associazioni “Facciamo Centro”, “Ristoratori pietresi e della Val Maremola” e “Una mano nel cerchio”, sarà un momento di incontro e di conoscenza ma anche di “festa” per gli occhi, con le vetrine degli esercizi commerciali decorate a tema, e per il palato, con i percorsi enogastronomici ideati ad hoc, ma anche di svago e divertimento e di molto altro con il défilé della lavanda e l’elezione di Miss Petrae, gli incontri tematici, i laboratori didattici sulla distillazione e la composizione dei mazzi, il concorso per il miglior “cocktail alla lavanda”, il mercatino dei fiori, spettacoli e animazione.

Si tratta di un evento durante il quale il pubblico potrà partecipare ad incontri tematici per conoscere la lavanda e le sue peculiarità, visitare il mercatino e godere di spettacoli e attività di animazione proposte dalle associazioni locali. Il mercatino dei fiori, nello specifico, proporrà al pubblico diverse varietà di piante della nostra Riviera, con alcune novità e specie più rare e la presenza di prodotti artigianali, editoria specializzata, erbe officinali, cosmetici artigianali, fiori e aromi, prodotti a base di lavanda, profumatori per ambiente.

Si tratta di un momento di valorizzazione del territorio pietrese e del florovivaismo con la presenza dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori e il coinvolgimento dei responsabili del progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori”. Il progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori” sostiene le aziende agricole facendo crescere il territorio con un lavoro di rete fra operatori di diversi settori, dall’agricolo all’alimentare, dal cosmetico all’artigianale fino al fondamentale settore turistico. Un territorio unico nel suo genere per le sue bellezze, le sue potenzialità e le sue ricchezze in ambito culturale, naturalistico e paesaggistico.

“Petrae, il Festival della Lavanda – spiegano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella e l’assessore al turismo Daniele Rembado – è una manifestazione pensata per sviluppare ulteriormente l’offerta turistica del nostro territorio ed è anche un’occasione per presentare il nuovo ibrido di lavanda che i maestri ibridatori dell’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori hanno dedicato alla città di Pietra Ligure e che ha già avuto una importante anteprima internazionale con ‘Parco della lavanda Petrae’, inaugurato poche settimane fa a Offenburg per festeggiare il 15° anniversario del gemellaggio con la città bavarese Questa manifestazione, legata a doppio filo al progetto Lavanda Riviera dei Fiori, nasce dal desiderio della nostra amministrazione di valorizzare e promuovere il territorio pietrese, riportando in auge la coltivazione della lavanda, cultura tradizionale fino agli anni ’60.

“Lavanda Riviera dei Fiori – proseguono – non è solo un marchio ma è soprattutto un’opportunità di crescita per tutto il nostro territorio, attraverso la sinergia tra operatori di diversi settori, dall’agricoltura al commercio, dal turismo all’artigianato, dalla cultura alla ristorazione al recettivo e si inserisce all’interno della nostra azione programmatica tesa a promuovere il territorio pietrese nella sua totalità, dal mare ai monti, valorizzandone il patrimonio naturalistico-paessagistico e artistico-culturale e le tradizioni gastronomiche, artigiane e agricole. Far parte Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori vuol dire permettere ai produttori, agli artigiani alle strutture recettive e alle aziende di poter contare su una valida promozione e comunicazione, migliorando la loro visibilità sia in loco che verso nuovi consumatori con significative ricadute commerciali e di opportunità lavorative, ma vuol anche dire contribuire ad una efficace azione di recupero di terreni abbandonati e incolti, convertendoli in ‘lavandeti’, contribuendo ad una efficace azione di salvaguardia ambientale e lotta al dissesto idrogeologico. Riportare il colore bluette sulle nostre colline è un tassello di una più ampia strategia di sviluppo e promozione del nostro territorio, che con le sue potenzialità ha valenze molto interessanti e non completamente utilizzate, ma vuol anche dire valorizzare un elemento naturale capace di accrescerne bellezza e fascino, attivando un circolo virtuoso che può funzionare da volano promozionale per tutte le nostre realtà”.

“La kermesse Petrae, il Festival della Lavanda è lo sviluppo strutturato dell’iniziativa ‘pilota’ dello scorso anno, un passo concreto in questa direzione e un supporto importante a tutte le nostre realtà imprenditoriali che già hanno iniziato ad investire in questa opportunità e, non da ultimo, è un altro segnale di ripartenza per la nostra cittadina e di vitalità per le nostre attività produttive, dopo il lungo periodo pandemico”, concludono De Vincenzi, Vaianella e Rembado.