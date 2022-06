Peste suina, sottosegretario Costa: “Decreto biosicurezza arma in più per sconfiggere il virus”

Liguria. E’ stato appena recepito in Conferenza Stato-Regioni il decreto ministeriale per il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti suinicoli.

Si prevede un finanziamento pari a 15 milioni di euro. Il Fondo, istituito con il decreto Sostegni ter, ha il fine di rafforzare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza definiti con specifici provvedimenti e confronti tra Istituzioni a partire da gennaio 2022.

Il provvedimento stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo di parte capitale. Le risorse finanziarie a disposizione sono distribuite in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, per arginare le gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale e le pesantissime perdite economiche per tutta la filiera suinicola italiana.

Nell’ambito del decreto sono stati definiti i criteri specifici per la ripartizione dei contributi concessi come “aiuti de minimis”, quali la consistenza del patrimonio suinicolo e le differenti tipologie di allevamenti di suini. I territori interessati sono stati classificati come “Zona Infetta”, “Zona di Protezione” e “Zona di Sorveglianza Esterna”.

“Un passaggio fondamentale nel percorso di rallentamento della diffusione della peste suina africana e nell’eradicazione del virus in Italia” dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, delegato dal ministro Speranza alla gestione dell’emergenza, ancora al centro de dibattito per le sue ripercussioni a livello sanitario ed economico (non solo allevamenti, ma anche le filiere agro-turistiche dell’entroterra proprio nella stagione della ripartenza).

“Dobbiamo subito metterci al lavoro per realizzare la completa sicurezza dei nostri allevamenti e delle nostre filiere produttive del settore”.

“Ora abbiamo uno strumento prezioso e una tutela aggiuntiva per gli allevatori, gli agricoltori e tutti gli attori del comparto. Rafforzare la biosicurezza significherà innanzitutto prevenzione e coinvolgerà gli stabilimenti di tutto il Paese”.

“La nostra priorità adesso è infatti proteggere i suini dall’aggressione del contagio, limitando il più possibile i rischi” conclude Costa.