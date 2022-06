Peste suina, estate in sicurezza per l’outdoor: nuova segnaletica e campagna informativa

Regione Liguria e i Comuni del territorio continuano a svolgere in sinergia attività di contenimento e prevenzione sulla diffusione della Peste Suina Africana (PSA), rafforzando la campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, in particolare escursionisti, cacciatori, trasportatori e tutti i fruitori dei sentieri percorribili e delle strade rurali, come richiesto anche dalla ordinanza del 28 giugno 2022 del commissario straordinario Angelo Ferrari.

I comuni stanno posizionando in questi giorni la cartellonistica nei punti nodali delle strade interne interessate dalla pandemia.

Una risposta anche rispetto alle preoccupazioni emerse dagli operatori e attività del “turismo green”, in una estate che vede una crescita sostenuto del segmento turistico legato al nostro “mare verde”: ambiente, natura, sport e rodotti tipici del territorio assumono una connotazione sinergica sempre più di richiamo e appeal, con riferimento anche al mercato degli stranieri.

La segnaletica in italiano e in inglese fornisce le nozioni essenziali sulla peste suina africana e il codice di comportamento con le opportune misure di biosicurezza da adottare: “In più – afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – si ricorda di contattare immediatamente il Servizio veterinario dell’ASL competente sul territorio o il numero verde gratuito della Regione 800 445445, di percorrere esclusivamente i sentieri segnati, tenere al guinzaglio gli amici a 4 zampe, non portare con sé carne, insaccati, derivati di cinghiale o di suino e di smaltire i rifiuti solo in contenitori chiusi”.

“Ringrazio i Comuni e i volontari che hanno messo in campo risorse e lavoro per fare fronte comune nella prospettiva dell’eradicazione della peste suina”.