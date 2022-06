L’approdo del Monza nella massima serie è una notizia che ha fatto scalpore nel panorama calcistico italiano: ancora una volta, la coppia Berlusconi-Galliani è riuscita a raggiungere un risultato sportivo di livello, facendolo fare ad una società che non è mai andata oltre alla cadetteria.

La gioia dei tifosi è tanta, come quella di ogni membro del club e della squadra, nella quale fa parte un volto noto al calcio savonese: Andrea Barberis, il calciatore delle promozioni.

Come fece con il Crotone nella stagione 2015-2016, il centrocampista cresciuto nel vivaio del Finale ha dato il suo contributo alla causa brianzola: tecnica, lettura di gioco e sacrificio.

Così come lo descrive il suo primo mister tra i grandi, Pietro Buttu, il quale ora sarà veramente orgoglioso di ciò che è riuscito di nuovo a raggiungere il suo ex calciatore.

Le emozioni che sta provando Barberis al momento sono tantissime e dai picchi molto alti, le quali lui stesso vuole esternare al nostro giornale: “Siamo tutti molto felici, era un traguardo ad inizio anno ma non è mai facile e scontato vincere. Un qualcosa di storico perché il Monza non aveva mai raggiunto la Serie A. Anche quest’anno non siamo partiti benissimo perché abbiamo cambiato tanti giocatori e l’allenatore, poi però abbiamo ingranato e sul periodo più bello, nel mese di dicembre, qualche giocatore ha preso il COVID e ci si è interrotto poi il ritmo. A fine campionato però abbiamo ripreso a marciare e siamo arrivati a giocarci la promozione all’ultima giornata, dopo la sconfitta di Perugia non era facile reagire ma abbiamo fatto dei grandi playoff“.

Il lavoro di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, capaci di vincere al Milan un quantitativo di trofei impressionante (29 in 31 anni), è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato. Barberis e compagni hanno apprezzato anche il loro modo di comportarsi con il resto dei tesserati: “Sono entrambi molto presenti nelle dinamiche della squadra, si vede proprio la loro passione nei confronti del Monza. Ciò che li contraddistingue è la loro mentalità, che continua ad essere vincente come la hanno sempre avuta”.

Si potrebbe definire un “magic moment” quello che sta passando il centrocampista: “Questa è una fase importante della mia carriera perché ho raggiunto una maturità calcistica e a 28 anni mi ritrovo a giocarmi di nuovo le mie carte in Serie A. Mi ha fatto piacere ricevere dei messaggi di complimenti da persone che mi hanno visto crescere, come mister Buttu e Davide Sancinito, i quali voglio ringraziare per il pensiero”.

Infine, una domanda secca: rimarrà al Monza anche il prossimo anno, come fece anche al Crotone? “Lo spero. Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere qui, ma in questo momento penso a godermi questa vittoria e le vacanze con la mia famiglia”.