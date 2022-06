Savona. Orgoglio Cgil, impietose classifiche che vedono Savona soccombere nei confronti delle altre province liguri, necessità di correre ai ripari sul fronte del lavoro per occupazione di qualità, più retribuzione, meno precarietà e più sicurezza, oltre al tema della pace contro tutte le guerre. Sono i punti principali emersi dall’assemblea pubblica della Cgil che si è svolta venerdì scorso alla Società La Rocca.

Ma passare dalle enunciazioni alla realtà e alle proposte non è facile, visto che occorre considerare anche aspetti non facili sul mondo del lavoro, come quello del reddito di cittadinanza. Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil, non si sottrae al confronto anche sugli snodi meno facili per il sindacato.

Pasa, dalle sue dichiarazioni traspare grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea, ma si potrebbe osservare che si tratta di un risultato prevedibile quando un sindacato come il vostro chiama i suoi a raccolta.

“Non è così, ci siamo stupiti anche noi. C’erano oltre 200 delegati, molti cittadini e una ventina di rappresentanti dell’associazionismo del territorio. L’abbiamo interpretato come il segnale giusto per far conoscere le nostre proposte”.

Lei ha illustrato dati allarmanti per la nostra provincia.

“La retribuzione media giornaliera nel settore privato è inferiore dell’8,8% rispetto alle altre province, la media delle giornate lavorative retribuite è la più bassa, l’83% dei nuovi contratti è precario, siamo maglia nera anche sul fronte della sicurezza”.

Colpa della nostra politica?

“Non posso affermarlo con certezza, sarebbe ingeneroso, ma se i numeri sono quelli che qualcosa non funzioni mi sembra evidente”.

Quali sono le cause principali di questo quadro così pessimistico? E affrontiamo subito il nodo del reddito di cittadinanza: qualcuno preferisce starsene a casa sul divano?

“Per quanto riguarda la prima domanda, posso rispondere che il quadro negativo delle retribuzioni e della precarietà dipende in gran parte dal fatto che l’economia della nostra provincia si basa in percentuale più alta che nel resto della Liguria sul turismo stagionale, oltre il 30% dell’occupazione provinciale è all’interno di questo comparto con circa 8/10 mila stagionali ogni anno. Quando ci sono offerte di lavoro in altri settori, come nell’industria, le risposte ci sono eccome, perché si tratta di posti meno precari e piu retribuiti. Rispondo sul reddito di cittadinanza. La media è di 450 euro, nulla che possa somigliare a una ‘vera’ retribuzione”.

Ma nel settore del turismo non tutti fanno i furbi. Forse ci sono piccole imprese che non possono comportarsi diversamente.

“La verità sta nel mezzo. Provo a fare una sintesi. Le potenzialità turistiche del Savonese sono straordinarie, ma per offrire un lavoro appetibile occorre che ci sia sempre meno stagionalità, con contratti di lavoro che dovrebbero arrivare almeno a 8 mesi l’anno, sfruttando non solo il ‘mare’ ma tutto ciò che il territorio offre compresi settori di nicchia come l’outdoor nel Finalese solo per fare un esempio, ma anche l’entroterra della provincia che ha ambienti diversi e meravigliosi. Non è più possibile contare semplicemente sul turismo mordi e fuggi del fine settimana. Lei ha ragione quando sottolinea le difficoltà dei piccoli imprenditori del turismo, ma anche di quelli del commercio. Ci sono lacci e lacciuoli burocratici di ogni tipo, nel turismo – come nel resto dei settori economici -esistono centinaia di contratti nazionali, oltre 800, che non rispondono ai minimi salariali e al minimo normativo perché firmati da sindacati ‘di comodo’. Occorre che i contratti rispettino le norme nazionali, troppe volte l’assunzione viene fatta per quattro ore al giorno e poi se ne lavorano dieci, compresi notti e festivi. Non possono essere i lavoratori e le lavoratrici a pagare per tutti”.

Resta il fatto che non si trova personale per cucina, sala, bar, lavoro ai piani.

“In provincia abbiamo ogni anno tra gli 8 e i 10 mila stagionali, le associazioni dicono che ne mancano circa tremila, bisogna trasformare questo gap in un’opportunità, lavorando alla costruzione di un accordo tra sindacati e associazioni datoriali. Serve un piano organico di formazione a inizio anno che prepari il personale che serve per quando parte la stagione, utilizzando i contratti nazionali siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Il resto sarà più facile, anche perché sono in molti a rispettare le regole e bisogna

Torniamo ad allargare il discorso. Anche la provincia di Savona è di fronte a scelte importanti in tutti i settori. Come procedere, come conciliare tutte le esigenze?

“Dobbiamo mettere assieme le possibilità di industria, portualita’ e turismo, che devono coesistere e che pochi territori come il nostro possono vantare, contando anche su transizione ecologica ed energetica, fondi del PNRR, i 60 milioni dell’area di crisi industriale complessa. Con un occhio di riguardo sugli investimenti per nuove infrastrutture, decisive per il futuro sociale ed economico della nostra provincia. Una sorta di Piano Marshall i cui fondi già ci sono e che deve vedere protagonisti i sindacati, le associazioni datoriali e le istituzioni locali”.

Per concludere?

“È venuto il momento che non solo in campo nazionale ma anche locale si pensi a un Laboratorio con i lavoratori al primo punto dell’azione politica per un’occupazione di qualità, retribuita in modo giusto, meno precaria e con più sicurezza. Tutto questo non aiuta solo i lavoratori ma anche il mondo datoriale e in sostanza porta a uno sviluppo economico e a una trasformazione della provincia di Savona che può avvenire solo ora, perché sta passando l’ultimo treno”.