Partenze e arrivi

L’estate è ormai alle porte e, per alcuni, vuol dire vacanze; una parentesi di tempo in cui è possibile viaggiare. Si parte per brevi periodi o per iniziare nuove vite, si parte per cercare qualcosa o anche solo per allontanarsi e avere un posto in cui tornare.

“ODISSEA”

Il poema epico per eccellenza, la base della nostra cultura. Una storia tanto antica da saperci ancora affascinare, ispirare ed emozionare. Un viaggio lungo attende il lettore, ricco di insidie, scoperte e terre sconosciute.

“L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa, che a lungo errò dopo ch’ebbe distrutto la rocca sacra di Troia;”

TRAMA

In questo, immenso, poema seguiamo Odisseo nel suo lungo viaggio di ritorno a Itaca; la guerra- raccontataci nell’Iliade- ormai è terminata e Ulisse vorrebbe solo tornare a casa. Quello che l’eroe non sa, e che noi scopriremo con lui, è che non sarà così semplice e che il mare è grande, ricco di misteri, isole, mostri e civiltà.

Omero, poeta greco dell’VIII secolo a.c, a cui è stata attribuita, oltre all’Odissea, l’Iliade.

Un libro per i bambini

Anche per i più piccoli partire vuol sempre dire imbarcarsi in qualche avventura: che sia un piccolo passo verso la propria indipendenza, o affrontare grandi paure e cambiamenti che la vita c’impone. Come dice il saggio “ogni lungo viaggio inizia con un primo passo”.

Per i più piccini

“IO VADO”

Un albo delicato e divertente, edito da Babalibri, che ci ricorda quanto un passo- per noi semplice – rappresenti un viaggio enorme per i più piccoli. Una storia con finale a sorpresa da leggere dai 2 anni in poi.

“Io vado”

TRAMA

Uccellino ha deciso: oggi partirà! Avvisa tutti quelli che incontra e loro gli regalano qualcosa di cui potrebbe avere bisogno: un libro, una radio, un cappellino ma… dov’è diretto l’uccellino?

Matthieu Maudet è un disegnatore, illustratore e autore di bellissimi libri per bambini.

Per i più grandi

“IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO”

Un classico della narrativa per ragazzi- in realtà secondo capitolo della saga di Narnia, ma è possibile leggerlo indipendentemente dagli altri volumi della serie- edito da Mondadori, da gustare dagli 11 anni in poi.

“È il mondo caro, pensavi che potesse essere piccolo?”

TRAMA

A Londra, nel 1940, imperversa la seconda guerra mondiale ed è più sicuro per i bambini trasferirsi in campagna, lontani dai bombardamenti. Lo stesso capita ai fratelli Peter, Susan, Edmund e Lucy ma nella grande casa che li ospita c’è un enorme armadio; non un semplice guardaroba ma una porta per raggiungere il mondo di Narnia, una terra magica in cui gli animali parlano e la magia è all’ordine del giorno. Anche qui c’è la guerra e i quattro fratelli s’imbarcheranno in un viaggio incredibile, oltre i confini del mondo.

Clive Staples Lewis, 1898-1963, è stato scrittore, saggista e teologo britannico.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli