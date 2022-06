Scegliere come argomento le “parole” – trattando libri- sembra una cosa banale, ma dobbiamo ricordare che queste sono il mezzo tramite cui ci vengono trasmesse informazioni, sentimenti, in cui ci vengono descritti luoghi che magari non abbiamo mai visitato, ma abbiamo “vissuto” attraverso le parole di altri.

“MR GWYN”

Un libro bellissimo, edito da Feltrinelli, carico di strati che coinvolgono il bisogno di cambiare, di scappare; di volersi strappare di dosso le etichette che ci stanno strette- nel caso di Jasper la fama- per diventare qualcosa di nuovo. Una riflessione profonda, scritta con la stessa leggerezza di una pennellata, in cui l’unico strumento per mettere ordine nei sentimenti, caotici, della vita sono le parole- tanto per Gwyn che per le persone che ritrae-.

“Ci fermiamo all’idea di essere un personaggio impegnato in chissà quale avventura, anche semplicissima, ma quel che dovremmo capire è che noi siamo tutta la storia, non solo quel personaggio.”

TRAMA

Jasper Gwyn è un affermato scrittore che, arrivato ai 43 anni, decide di smettere di scrivere libri. Ma come può continuare a vivere di scrittura senza pubblicare libri? La risposta è quella di diventare un copista cioè di dipingere ritratti usando le parole al posto dei pennelli. Diventerà un personaggio misterioso, geniale, costantemente spalleggiato da Rebecca.

Alessandro Baricco, classe del ’58, è scrittore, sceneggiatore, regista, saggista e preside della scuola Holden.

Un libro per i bambini

Nei libri per i più giovani le parole sono importanti, non solo per ampliare il proprio vocabolario, ma anche per ricordare che le parole hanno un potere enorme, un potere quasi magico: possono aprire porte altrimenti inviolabili, possono spalancare i cuori delle persone a cui si rivolgono, ma possono anche essere pesanti come macigni, e ferire più di un colpo di lama.

Per i più piccini

“LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE”

Un albo illustrato tanto dolce quanto profondo, edito da Terra di Mezzo, è una storia da leggere, rileggere e ripetere dai 4 anni in poi.

“Domani è il compleanno di Cybelle. Philèas è innamorato di lei. Gli piacerebbe molto dirle “Ti amo”, ma non ha abbastanza soldi nel suo salvadanaio.”

TRAMA

In un paese in cui tutte le parole vengono prodotte da una grande fabbrica la gente non parla molto perché, per poterle usare, le parole devono essere comprate. Così Philèas, il protagonista, dovrà fare del suo meglio per far capire alla sua innamorata i suoi sentimenti.

Agnès de Lestrade, classe del ’64, è giornalista e scrittrice francese, autrice di libri imperdibili.

Valeria Docampo, classe del ’76, è illustratrice e insegnante argentina che collabora con editori di cinque continenti.

Per i più grandi

“ALI BABA’ E I QUARANTA LADRONI”

Una fiaba che viene dall’oriente, spesso inserita nel corpus delle Mille e una notte, da riscoprire dai 7 anni in poi. Esistono molte edizioni e riduzioni- tra cui quelle a cura di Luzzati e Piumini-, e ha ispirato molti adattamenti e lungometraggi animati.

“Apriti, Sèsamo!”

TRAMA

Ali Babà è un povero taglialegna che, sentendo delle voci, scopre il nascondiglio di quaranta ladroni. Un rifugio perfetto perché il suo ingresso è protetto da una parola magica, una sola formula capace di aprire, e chiudere, le porte su ricchezze incredibili.

PICCOLE SCHEGGE

Parlare è sempre stato un nostro grande bisogno: abbiamo elaborato lingue per dare un nome alle cose che ci circondano, per cercare di esprimere idee e sentimenti. Le parole sono importanti, magiche, e hanno un peso di cui noi siamo responsabili. Certo il tono con cui le pronunciamo è altrettanto importante; per queste alcune parole “neutre”, se pronunciate in un certo modo, sono molto più affilate di un insulto, o più dolci di una dichiarazione d’amore.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli