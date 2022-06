“Parole Ubikate in mare”, domenica 26 il giornalista Gianluigi Nuzzi ad Albissola

Savona. Nell’ambito dell’iniziativa “Parole ubikate in mare” domenica alle 21.15 ad Albissola Marina in piazza Concordia ci sarà Gianluigi Nuzzi (giornalista conduttore su Rete 4 Quarto grado e autore di libri di successi soprattutto sugli scandali vaticani).

Il libro presentato si intitola “I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani”. L’ingresso sarà gratuito.

Il libro di Nuzzi vede un imprenditore multimilionario che viene arrestato per reati che vanno dalla violenza sessuale al sequestro di persona, dalle lesioni allo spaccio di droga, compiuti in un attico nel centro di Milano o in una villa di Ibiza, teatro di feste sfrenate a cui partecipavano vip dello spettacolo, professionisti affermati, celebrità assortite e modelle giovanissime.

Quello di Gianluigi Nuzzi è un reportage ricco di dettagli ricavati da atti giudiziari inediti e da interviste esclusive con i protagonisti.

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto presso il Museo Muda di Albissola.