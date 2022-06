Pallapugno: giornata positiva per Don Dagnino in B e Bormidese in C1

Bormida. Definite le date delle semifinali di Coppa Italia: gara secca, nel campo della miglior classificata al termine del girone d’andata della prima fase del campionato di Serie A. Chi vince va in finale, che si giocherà sabato 27 agosto, alle 21, nello sferisterio di Bormida.

Coppa Italia – Semifinali (gara unica)

Domenica 10 luglio ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Martedì 12 luglio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo

Quando mancano quattro giornate alla fine della prima parte del campionato di Serie A Banca d’Alba-Egea, si riapre la corsa al primo posto. Con il passo falso della Nocciole Machisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, sconfitta 9-7 dalla Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola ne approfitta, batte la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno con un clamoroso 9-0 e si porta a due sole lunghezze dalla capolista.

Nelle altre partite, l’Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto vince 4-9 in casa della Bormidese, che schierava ancora il centrale Enrico Panero in battuta al posto dell’infortunato capitano Davide Dutto. A Mondovì, vittoria per 9-1 dell’Alusic Merlese di Gilberto Torino con la Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, scesa in campo senza il proprio capitano Enrico Parussa, alle prese con un problemi muscolari. Punto importante in chiave playoff per la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto, che ha superato 9-8 l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.

Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 12; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 10; Fbc Sabbiatura Augusto Manzo e Araldica Castagnole Lanze 9; Roero Isolamenti Canalese 8; Virtus Langhe 7; Acqua San Bernardo Subalcuneo 6; Bormidese 4; Alusic Merlese 3; Pallapugno Albeisa 2.

Serie A Banca d’Alba-Egea – Quinta di ritorno

Bormidese-Araldica Castagnole Lanze 4-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-0

Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-7

Alusic Merlese-Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-1

Virtus Langhe-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-8

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie B – Decima giornata

Morando Neivese-Scotta Centro Incontri 9-1

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Benese 9-8

Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa 1-9

Speb-Abrigo Albagrafica Ricca 9-2

Srt Progetti Ceva-Acqua San Bernardo San Biagio 9-0 forfait medico

Peq Agri Don Dagnino-Pieve di Teco 9-6

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie C1 – Decima giornata

Pallapugno Albeisa-Bubbio 9-5

Amici del Castello-Valle Bormida 9-6

Pieve di Teco-Gottasecca 2-9

Castiati Assicurazioni Castagnole-Taggese 9-1

Cortemilia-Imperiese 9-7

Canalese-Bormidese 5-9

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie C2 Girone A – Ottava giornata

Don Dagnino B-Ceva 3-9

Augusto Manzo A-Merlese 6-9

San Leonardo-Neivese 9-2

Prodeo-Caraglio 9-6

Riposa: Subalcuneo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Serie C2 Girone B – Ottava giornata

Peveragno-Bormidese 3-9

Gottasecca-Speb 9-2

Monticellese-Don Dagnino A 4-9

Ricca-Augusto Manzo B 9-3

Martedì 21 giugno ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Murialdo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Femminile – Seconda giornata

San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0

Canalese-Amici del Castello 4-9

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Under 21 – Nona giornata

Virtus Langhe B-Benese 1-9

Peveragno-Pro Paschese A 1-9

Bormidese-Speb 4-9

Virtus Langhe A-Canalese 0-9

Riposa: Pro Paschese B

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Allievi Girone A – Prima di ritorno

Albese B-Albese A 8-0

Murialdo-Araldica Castagnole 3-8

Taggese-Cortemilia 2-8

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Allievi Girone B – Prima di ritorno

Pro Paschese-Caraglio 8-4

Monastero Dronero-Peveragno 8-1

Riposa: Subalcuneo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Esordienti Girone A – Quinta giornata

Murialdo-Prodeo 4-7

Bormidese-Amici del Castello 6-7

Taggese-Don Dagnino 3-7

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Esordienti Girone B – Quinta giornata

Subalcuneo-Alta Langa 7-5

Monastero Dronero-Virtus Langhe 3-7

Monticellese-Pro Paschese 7-3

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Esordienti Girone C – Quinta giornata

Valle Bormida-Araldica Castagnole A 0-7

Cortemilia-Bubbio 7-4

Araldica Castagnole B-Gottasecca 0-7

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Pulcini Girone A – Quarta giornata

Amici del Castello-San Biagio 0-7

San Leonardo-Pro Paschese 7-4

Riposa: Merlese

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

Pulcini Girone B – Quarta giornata

Augusto Manzo-Peveragno 7-1

Speb-Subalcuneo 7-3

Riposa: Ricca

CLASSIFICA e PROSSIME GARE