Pallanuoto, Campionato Nazionale Under 20. La Carige R.N. Savona vince il girone e vola in Semifinale

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, a punteggio pieno, il Girone 2 valevole per i Quarti di Finale del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto che si è svolto nello Stadio del Nuoto di Monterotondo (Roma). I biancorossi hanno vinto tutte le partite in programma con i padroni di casa della Roma Vis Nova 12 a 11 , con il Nuoto Catania 17 a 4 e con il Busto Pallanuoto 14 a 3.

La Carige Rari Nantes Savona conquista così la Semifinale che si disputerà il 16 e 17 giugno.

La formazione della Carige R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera, era composta da: Iocchi Gratta Matteo, Patchaliev Andrea, Caldieri Alessio, Da Rold Nicolò, Maricone Giovanni, Giovanetti Paolo, Recagno Fabio, Bragantini Matteo, Urbinati Andrea, Galleano Filippo, Cora Tommaso, Valenza Jason, Mantovani Lorenzo, Arco Manuel.

Questi i tabellini delle partite.

1^ GIORNATA

CARIGE R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA 12 – 11

Parziali (2 – 1) (4 – 1) (3 – 6) (3 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA : Da Rold, Arco, Bragantini M. 1, Recagno, Galleano, Patchaliev 1, Caldieri 4, Giovanetti 1, Cora 2, Maricone, Iocchi Gratta 3, Urbinati, Mantovani L..

Allenatore Cavallera.

ROMA VIS NOVA : Peluso, Padovano 1, Poli 1, Fortunato, Provenziani Lo., Barchiesi 2, Carchedi 6 (di cui 1 su rigore), Provenziani Lu., Agnolet 1, Bernoni, Mancini, Salipante, Giannotti.

Allenatore Calcaterra A..

Arbitro : Paoletti.

Giudice Arbitro : Amodeo

Superiorità numeriche :

SAVONA: 5 / 13

TORINO ‘81: 9 / 24 + 1 rigore realizzato.

Note :

Usciti per limite falli: Bragantini M., Recagno, Giovanetti e Maricone (Savona) rispettivamente a 6:27 dalla fine del 3º tempo, 0:58 dalla fine del 4º tempo, 4:32 e 5:26 dalla fine del 3º tempo; Poli e Mancini (Vis Nova) rispettivamente a 5:39 dalla fine del 3º tempo e 2:47 dalla fine del 4º tempo.

A 3’17” dalla fine del 2º tempo espulso Calcaterra A. (all. Vis Nova) per proteste.

A 6’24” dalla fine del 3º tempo ammonito Cavallera (all. Savona) per proteste.

A 0’04” dalla fine del 4º tempo espulso Sanguineti (acc. Savona) per proteste.

2^ GIORNATA

NUOTO CATANIA – CARIGE R.N. SAVONA 4 – 17

Parziali (1 – 4) (2 – 7) (1 – 4) (0 – 2)

TABELLINO

Formazioni

NUOTO CATANIA : Baggi Necchi, Gullotta 1, Viola, Caselli, Gulisano, Palumbo, Arnaud, Cristaudo 1, Caramagno, Torrisi 2, Del Zoppo, Sanfilippo.

Allenatore Dato.

CARIGE R.N. SAVONA : Valenza, Mantovani L., Bragantini M. 2, Recagno 1, Galleano 1, Patchaliev 4, Caldieri 1, Giovanetti 2 (di cui 1 su rigore), Cora 1, Maricone 1, Iocchi Gratta 2, Urbinati 2, Da Rold.

Allenatore Cavallera.

Arbitro : Baretta.

Giudice Arbitro : Amodeo

Superiorità numeriche :

CATANIA: 2 / 10

SAVONA: 2 / 5 + 1 rigore realizzato.

Note :

Usciti per limite falli: Nessuno.

Catania con 12 giocatori a verbale.

Nel Savona in porta Da Rold, dal 3º tempo Valenza.

3^ GIORNATA

CARIGE R.N. SAVONA – BUSTO PALLANUOTO 14 – 3

Parziali (4 – 2) (4 – 0) (3 – 1) (3 – 0)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA : Valenza, Arco, Bragantini M. 1, Recagno 2, Galleano, Patchaliev 3, Caldieri, Giovanetti 2, Cora 1, Maricone 2, Iocchi Gratta 2, Urbinati 1, Da Rold.

Allenatore Cavallera.

BUSTO PALLANUOTO : Morelli, Barbaglia N., Giudici 2, Di Gioia, Manfrin, Conte 1, De Michele, Sonzini, Rabaini, Robecchi, Cerullo, Pisoni, Barbaglia Z..

Allenatore Polacchi

Arbitro : Paoletti.

Giudice Arbitro : Amodeo

Superiorità numeriche :

SAVONA: 6 / 7 + 1 rigore non realizzato.

BUSTO: 2 / 10

Note :

Usciti per limite falli: Nessuno.

Nel Savona in porta Da Rold, dal 3º tempo Valenza.

A 7’27” dalla fine del 3º tempo, sul punteggio di 8 – 2, Caldieri (Savona) ha fallito un rigore (parato).