Pallacanestro Alassio, playoff con risultati eccellenti: Under 14 in finale e Under 13 in semifinale

Alassio. La Pallacanestro Alassio continua a stupire nelle categorie giovanili. L’Under 14 vince i quarti di finale e la semifinale qualificandosi per la finale che verrà disputata nel weekend con Meeting Genova mentre l’Under 13 è in semifinale dove dovrà vedersela con il forte Canaletto Spezia.

Ecco come sono andati per ora i playoff gialloblù, nei resoconti redatti dalla società alassina.

QUARTI DI FINALE U14:

UNDER 14: Pur con difficoltà e poca brillantezza ci aggiudichiamo Gara 1

Nei play off si azzera tutto, serve testa, concentrazione e quella giusta dose di spavalderia.

Al PalaRavizza, per i quarti di finale, arriva DLF Spezia e i gialloblù giocano intimoriti, senza il giusto agonismo, poco sciolti e con poca iniziativa.

Ne esce una partita sempre condotta ma con margini mai rassicuranti dove Spezia ci mette in difficoltà.

Alla fine vinciamo ma in gara 2 servirà una prestazione di maggior livello (ne siamo capaci) per non giocarci tutto alla bella.

PALL. ALASSIO 53 – DLF SPEZIA 36 (11-5; 29-21; 39-28)

ALASSIO: Cacciamani 1, Biraghi 3, Zanelli 11, Trushi, Casetta, Donadio 9, Vaccarezza 10, Fatucci 4, Lanfredi, Zerbone, Di Salvo, Digitali 15. All. Devia

UNDER 14: Si chiude in due gare ma è stata più dura di quel che non dica il risultato finale

Trasferta a Spezia nella Palestra del Papini dove si sente il caldo e si scende in campo per affrontare gara2 dei quarti di finale.

L’inizio è contratto e nei primi due tempi, pur stando avanti nel punteggio, non mettiamo la giusta carica agonistica e Dlf Spezia sta in partita meritatamente.

Dopo l’intervallo lungo proseguiamo a giocare come nei primi due quarti ma negli ultimi 10 minuti allunghiamo dando la spallata decisiva per accedere alla semifinale regionale con il contribuito di tutti e 12 i convocati.

DLF Spezia 53 – Pall. Alassio 80 (12-22; 26-40; 39-57)

ALASSIO: Zerbone 4, Cacciamani, Maffiola 18, Zanelli 6, Trushi, Digitali 17, Donadio 11, Vaccarezza 8, Fatucci 14, Lanfredi, Di Salvo 2, Norzi. All. Devia

QUARTI DI FINALE UNDER 13

UNDER 13: Quarti di finale difficili ma in gara uno riusciamo a spuntarla

Ad Alassio arriva Rivarolo Genova per la prima partita dei quarti di finale Under 13.

Sugli spalti del Ravizza c’è una bella cornice di pubblico che sostiene i gialloblù e li spinge a dar qualcosa in più. La gara è difficile e sempre equilibrata ma nel terzo quarto Alassio riesce ad allungare nel punteggio controllando nell’ultimo periodo fino al 54-37 finale.

Giovedì gara 2 a Genova dove siamo ben consci che sarà durissima ma essere tra le prime 8 in Liguria è già un ottimo risultato.

PALL. ALASSIO 54 – RIVAROLO GE 37

UNDER 13: Soffrendo, stringendo i denti, lottando… Siamo in semifinale!

Dopo aver vinto gara 1 dei quarti di finale ad Alassio affrontiamo la trasferta di Genova per giocare il secondo match con Rivarolo.

L’inizio è a favore della compagine di casa ma verso fine primo quarto riusciamo a recuperare andando a chiudere i primi 10 minuti sul più uno. Nei due quarti centrali incrementiamo il punteggio ma mai con del buon margine di sicurezza e nell’ultimo periodo conteniamo il tentativo di rimonta di un’ottima squadra come Rivarolo che in entrambe le gare ci ha dato filo da torcere!

Ora siamo in semifinale regionale, tra le migliori quattro squadre della categoria, risultato che mai ci saremmo aspettati a inizio anno ma che i ragazzi e le ragazze si sono meritato!

RIVAROLO GE 43 – PALL. ALASSIO 50

SEMIFINALI UNDER 14:

UNDER 14: Davanti a un pubblico numeroso giochiamo una bella gara 1 di semifinale

Ad Alassio arriva Basket Pontremoli per la semifinale regionale Under 14.

I primi 5 minuti sono equilibrati poi, sospinti dal pubblico di casa, i gialloblù allungano decisamente nel punteggio vincendo grazie anche a rotazioni che hanno permesso di gestire le energie in una giornata molto calda dove tutti sono andati a referto.

Ora testa a Gara 2 dove si ripartirà da 0-0 e dove sappiamo che se non giocheremo al massimo sarà molto dura.

PALL. ALASSIO 96 – BK PONTREMOLI 38 (25-9; 46-19; 65-31)

ALASSIO: Cacciamani 6, Maffiola A. 21, Zanelli 12, Trushi 4, Digitali 10, Donadio 9, Vaccarezza 12, Fatucci 3, Biraghi 4, Zerbone 9, Ghiglione 4, Norzi 2. All. Devia-Ciravegna

UNDER 14: Soffrendo è ancora più bello… Siamo in finale!

Dopo la roboante prestazione in gara1 affrontiamo la lunga trasferta a Pontremoli, in lunigiana, ben consapevoli che non sarà facile come all’andata.

Gli alassini scendono in campo trovando la compagine di casa pronta ad essere sostenuta dal folto pubblico di casa.

Sulla partita abbiamo poco da dire perché preferiamo non scrivere nulla riguardo a diverse situazioni ma ci preme sottolineare la prova di carattere dei ragazzi che si sono poi goduti una bella cena post partita con il piccolo ma valoroso gruppo di sostenitori al seguito!

Ora testa alla Finale

Basket Pontremoli 33 – Pall. Alassio 43 (12-20; 20-30; 28-36)

ALASSIO: Cacciamani, Maffiola 7, Zanelli 1, Trushi 2, Di Salvo, Donadio 10, Vaccarezza 9, Fatucci 6, Biraghi 2, Zerbone 6, Ghiglione, Lanfredi. All. Devia-Ciravegna

La formazione Under 13