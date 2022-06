Pallacanestro Alassio campione regionale Under 14 con un percorso netto

Alassio. I gialloblù arrivano alla finale regionale dopo il primo posto nel girone A, aver superato DLF Spezia nei quarti e Pontremoli in semifinale.

In gara 1 Alassio parte male ma dopo sette minuti prende le redini dell’incontro fino al 66-45 nonostante la zona avversaria e davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Gara 2 si gioca a Genova, i gialloblù perdono quasi subito Dani per infortunio e sono costretti a inseguire per tutti i primi due quarti. Dopo l’intervallo lungo Alassio scende in campo con un’altra faccia, recupera sospinta dal pubblico alassino in trasferta e allunga fino al 42-58 che dà il via ai festeggiamenti in campo e negli spogliatoi. Premiati dal presidente regionale Bennati gli alassini si godono la vittoria e concludono la bellissima domenica con una cena tutti insieme.

“È stata una grande annata con un percorso netto fatto di ventiquattro vittorie e con il gruppo che ha giocato tanto anche con i compagni del 2007 in under 15. Ora, per qualche giorno, festeggiamo la vittoria che rimarrà per sempre nei ricordi più belli ma siamo già pronti per la prossima stagione dove cercheremo di scalare un ulteriore gradino a livello qualitativo per crescere ancora di più”.

Ci preme ricordare tutti i protagonisti, del 2008 e 2009, che nel corso della stagione hanno contribuito a questo successo: Frenkli Trushi, Pietro Cacciamani, Seba Zanelli, Tommi Digitali, Davide Pallini, Elio Norzi, Marzio Casetta, Simone Donadio, Daniel Vaccarezza, Matti Biraghi, Edo Fatucci, Lollo Ghiglione, Manuel Zerbone, Massi Lanfredi, Chri Di Salvo, Andre Maffiola, Matte Merello, Filippo Falco, Alex Moirano, Matte Buttaci, Davide Magaletti.

I tabellini:

Pallacanestro Alassio 66 – Meeting Genova 45 (19-14; 37-19; 53-33)

Pallacanestro Alassio: Cacciamani, Maffiola 8, Zanelli 8, Di Salvo, Digitali 10, Donadio 2, Vaccarezza 22, Fatucci 5, Biraghi 4, Zerbone 3, Ghiglione 2, Lanfredi 2. All. Devia-Ciravegna

Meeting Genova 42 – Pallacanestro Alassio 58 (16-9; 23-20; 33-41)

Pallacanestro Alassio: Trushi 2, Maffiola 12, Zanelli 7, Di Salvo, Digitali 12, Donadio 10, Vaccarezza 1, Fatucci, Biraghi, Zerbone 6, Ghiglione 2, Lanfredi. All. Devia-Ciravegna