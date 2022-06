Ospedale Savona, 7 positivi al Covid: visite sospese in traumatologia. Asl2: “Solo per precauzione”

Savona. Visite nel reparto di traumatologia sospese all’ospedale San Paolo di Savona a causa di sette persone risultate positive al Coronavirus negli ultimi dieci giorni.

La conferma arriva direttamente dal direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli, intervenuto questo pomeriggio a Cairo Montenotte all’avvio del primo ospedale di comunità della Liguria.

“La situazione è sotto controllo – ha rassicurato Prioli -. Le visite sono state sospese solo per precauzione. Rispetto al passato sono pochi, ma per prudenza abbiamo deciso di procedere in questo modo”.