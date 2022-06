Ospedale di Cairo, Lista Toti replica ad Arboscello: “Investimenti e valorizzazione danno fastidio al PD”

Cairo Montenotte. “A tutto dovrebbe esserci un limite. Non c’è quando si tratta del Pd che fa speculazione sulla Sanità”. Inizia così la dura replica dei membri della lista Toti al consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello.

“L’ospedale di comunità non è ciò che serve al territorio” ha dichiarato Arboscello. Un’accusa rispedita al mittente dalla lista Toti, dalla quale hanno affermato: “Il consigliere regionale Arboscello si lamenta per la visita del presidente della giunta e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, a Cairo Montenotte per presentare gli interventi sull’ospedale. È comprensibile la sua irritazione. Dopo aver sempre detto che la Regione avrebbe smantellato il San Giuseppe, oggi si vedrà presentare investimenti per un totale di 10.8 milioni, dirottati dalla Regione Liguria su Cairo, direttamente dal PNRR”, hanno dichiarato.

“Quello di Cairo sarà il primo ospedale di comunità della Liguria. Di quei fondi, 8,1 milioni saranno destinati al recupero edilizio e all’adeguamento antisismico, gli altri 2,7 serviranno per acquistare macchinari di ultimissima generazione per offrire prestazioni elevate grazie anche alla casa di comunità. Quaranta posti letto in totale, di cui venti di riabilitazione post acuti, tutta una serie di ambulatori di livello, una piastra chirurgica per interventi ambulatoriali”, hanno aggiunto.

“La miglior risposta alla polemica è nei fatti che, lo comprendiamo bene, mandano in fumo mesi di narrazioni nefaste e bugie con cui sono stati bombardati dal Pd i cittadini di Cairo, che confermando la fiducia al sindaco Lambertini hanno tuttavia dimostrato di aver compreso da tempo come stanno davvero le cose”, hanno concluso i componenti della Lista Toti.