Ospedale Albenga, Azione: “Chiesto alla Regione incontro pubblico per il pronto soccorso, nessuna risposta”

Alassio/Laigueglia. Un incontro pubblico per illustrare e chiarire ai cittadini la situazione e le azioni da compiere per incrementare il servizio sanitario, soprattutto durante l’estate, nel ponente savonese. Lo aveva chiesto lo scorso 13 maggio la sezione locale di Azione al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al dottor Brunello Brunetto e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza, ma – dicono dal partito – “ad oggi, che la stagione è ormai iniziata, non abbiamo avuto risposta, nemmeno negativa, da nessuno dei tre”.

Nello specifico nella lettera inviata dai rappresentanti di Alassio e Laigueglia del partito di Carlo Calenda, si faceva riferimento all’assenza di un pronto soccorso ad Albenga e alla situazione in cui versa l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. “Qui – scrivevano – ci sono forti criticità in merito ai tempi di attesa che, per i casi meno urgenti, superano frequentemente le dieci ore con la sola popolazione residente: tempi di attesa assolutamente non degni di un Paese civile”.

E poi proseguivano: “Considerato che tra poco più di un mese inizia ufficialmente la stagione turistica, con la popolazione che nei mesi di luglio e agosto aumenta in modo considerevole, chiediamo di conoscere quali soluzioni siano state individuate presso l’ospedale di Albenga al fine di garantire i servizi di assistenza minimi alla popolazione del ponente savonese, residenti e turisti, e quali siano i loro tempi di attuazione”.

Risposta che, come detto, non è arrivata. “Forse – si domandano dal partito – non meritiamo la loro attenzione o forse le domande poste sono scomode e, quindi, si preferisce evitarle? Azione sarà sempre dalla parte dell’utenza e della sanità pubblica e ogni taglio, chiusura o ridimensionamento non ci vedrà mai favorevoli, se non suffragati da un lavoro serio, programmatico e sistematico (che ad oggi nel ponente savonese non abbiamo visto)”, concludono.