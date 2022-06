Orcino e Barranca alla Veloce, mister Frumento suona la carica: “Ci proveremo, sarà un campionato avvincente”

Savona. Una stagione da dimenticare in fretta guardando al futuro con positività: senza dubbio risulta essere questo il sentimento predominante in casa Veloce, una voglia di riscatto incontenibile giustificata da un’annata sfortunata che ha appunto decretato la retrocessione in Prima Categoria del sodalizio granata.

L’obiettivo dunque sarà quello di tentare di risalire la china il più in fretta possibile, una volontà espressa anche e soprattutto da mister Ermanno Frumento che, successivamente alla riconferma, ha presentato la stagione che verrà: “L’ultima annata sportivamente è stata davvero difficile, per me addirittura devastante considerando la perdita di mia moglie. Sicuramente quanto accaduto mi ha in parte condizionato, adesso però c’è grande voglia di guardare al futuro. La volontà è quella di rimediare a questa stagione sfortunata, stiamo strutturando la nuova rosa partendo dal nostro gruppo storico”.

Successivamente l’intervistato ha sottolineato il fatto che il prossimo campionato di Prima Categoria sarà davvero stimoltante, un’affermazione avvalorata dai numerosi derby che andranno in scena nel Girone B. L’allenatore granata ha poi proseguito facendo riferimento all’alzarsi del livello delle categorie immediatamente inferiori all’Eccellenza, una conseguenza dovuta alle numerose retrocessioni di club blasonati proprio dal campionato di primo livello del dilettantismo ligure.

Infine mister Frumento ha concluso dichiarando: “Il nostro valore aggiunto è l’essere un gruppo solido, un collettivo conscio dei propri mezzi. Siamo consapevoli del fatto che non sarà facile, ma vogliamo comunque provare a lottare per le posizioni di vertice. Per farlo serviranno alcuni nuovi innesti. A tal proposito posso già annunciare il ritorno di Barranca e l’arrivo di Matteo Orcino (ex Carcarese, ndr)”.

Dopo la conferma del centrocampista Claudio De Luca inizia dunque a prendere forma la rosa della Veloce, questo per un campionato di Prima Categoria che si prospetta davvero combattuto ed avvincente.