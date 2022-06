Omofobia, polemica in Consiglio regionale. Minoranze: “Solo ipocrisia da chi esultava per la bocciatura del Ddl Zan”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato con 16 voti a favore (maggioranza), mentre i gruppi di minoranza non hanno partecipato al voto, l’ordine del giorno 384 presentato da Veronica Russo (FdI), e sottoscritto da tutto il gruppo e, in aula, anche dal gruppo Cambiano con Toti presidente, che impegna la giunta a farsi promotore presso il Governo affinché chieda all’Unione Europea di condannare apertamente e prendere le distanze da quei Paesi i cui ordinamenti prevedono il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di cooperazione culturale.

Il documento, inoltre, prevede iniziative, per quanto di competenza e nelle opportune sedi nazionali ed internazionali, affinché non vengano organizzati eventi e manifestazioni sportive negli Stati che prevedono il reato di omosessualità per tutelare l’incolumità degli atleti omosessuali e, comunque, non vi partecipino le squadre italiane. Nel documento si rileva che ci sono 69 Stati in cui le relazioni tra adulti dello stesso sesso sono considerate reato, spesso in virtù dell’applicazione della sharia, la legge coranica all’interno del proprio ordinamento.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore alle Pari opportunità Simona Ferro; Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Alessandro Bozzano, Lilli Lauro e Angelo Vaccarezza del gruppo Cambiamo con Toti presidente; Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente); Luca Garibaldi, Davide Natale e Roberto Arboscello del gruppo Pd-Articolo Uno; Fabio Tosi (Mov5Stelle) e Stefano Mai (Lega Liguria Salvini).

“La discriminazione sessuale va condannata in tutti i Paesi e le persone omosessuali vanno tutelate sempre. Il rifiuto a condannare anche i paesi europei che discriminano le comunità LGBT, dimostra purtroppo come l’iniziativa di Fratelli d’Italia sia strumentale”: questa la premessa con cui il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi spiega la non partecipazione al voto sull’ordine del giorno della consigliera Russo di Fratelli d’Italia.

“L’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia era un documento strumentale e riduttivo che non potevamo votare, perché fare un distinguo fra Paesi fuori e dentro l’Unione Europea, quando in Europa abbiamo Stati come Polonia e Ungheria, Paesi amici di Fratelli D’Italia e della sua leader, dove l’omosessualità è ancora oggetto di discriminazioni, dimostra una visione parziale, e di parte, della realtà”.

“Per questo – conclude Garibaldi – non abbiamo partecipato alla votazione dell’Ordine del giorno, mentre saremmo stati disponibili a sostenerlo se solo la consigliera lo avesse modificato, inserendo una condanna a ogni forma di discriminazione in ogni ambito, non solo quello sportivo, e in tutti i Paesi, compresi quelli facenti parte l’Unione Europea. La salvaguardia dei diritti deve essere perseguita sempre e non a convenienza”.

“Il testo portato in aula da Fratelli d’Italia sui diritti degli omosessuali rappresenta un’ipocrisia impressionante ed una discussione strumentale, di propaganda politica da parte del centrodestra” rincara il consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

“Il doumento discusso in aula e presentato dai consiglieri Veronica Russo, Stefano Balleari e Sauro Manucci vorrebbe chiedere all’UE di condannare apertamente gli Stati che prevedono il reato di omosessualità (citando solo Paesi-non-europei, ignorando tutte le violente discriminazioni che le persone della comunità LGBTQIA+ subiscono in Polonia e Ungheria, ad esempio) e di evitare di stringere con loro accordi di cooperazione culturale (nessun accenno agli accordi economici o alla vendita di armi a questi Paesi da parte dell’Italia – che si sa, i diritti civili vengono sempre dopo gli interessi privati)”.

“Si tratta di un ordine del giorno non certo votabile – commenta ancora Gianni Pastorino -. Condannare solo i paesi extraeuropei è miope ed ipocrita quando paesi come Ungheria e Polonia ogni giorno calpestano o negano i diritti della comunità LGBTQIA+”.

“Il documento dovrebbe condannare tutti gli atteggiamenti omofobici che avvengono in tutto il mondo, anche in Europa e in Italia dove, ancora oggi, non c’è una tutela giuridica che garantisca i diritti fondamentali. Invece, questo ordine del giorno è strumentale e ipocrita e viene presentato da quella stessa parte politica che qualche mese fa festeggiava ed esultava per la bocciatura del DDL Zan in Parlamento. Dallo stesso partito che ha votato contro la risoluzione del Parlamento Europea che chiedeva a ogni stato membro di garantire matrimonio egualitario e adozioni per le famiglie omogenitoriali. Da chi da sempre si oppone all’inserimento di corsi obbligatori di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole, usando lo spauracchio della teoria gender (che non esiste)”.

“Insomma, Fratelli d’Italia è tra i partiti che meglio rappresentano l’omobilesbotransfobia nel nostro paese, e in merito a questo ODG, insieme a tutte le forze di opposizione, abbiamo ritenuto che la risposta politica migliore fosse non partecipare al voto” conclude il capogruppo di Linea Condivisa.