Oltre 200 moto alla prima edizione del Motoraduno della Riviera Città di Loano

Loano. Il gran caldo non ha fermato gli oltre duecento motociclisti che hanno partecipato alla prima edizione del Motoraduno della Riviera Città di Loano.

A fare da scenario a questa manifestazione organizzata dal Motoclub Domina, la bellissima Piazza Italia, dove sono stati posizionati dei gazebo espositivi e dove si è svolta gran parte dell’evento.

La benedizione delle moto e il giro per omaggiare la cittadinanza sono stati i momenti clou della giornata, tutto contornato da buona musica Deejay set.

Al termine della manifestazione sono stati consegnati i premi al più giovane centauro “Andrea Dellisola”, il più vecchio “Renato Ghione” e al gruppo più numeroso “il Vespa Club Pietra Ligure”.

“Ringraziamo l’amministrazione Loanese per la collaborazione, il comitato regionale ligure FMI, la Polizia Locale, l’associazione alpini e il comitato della Croce Rossa di Loano, – ha affermato il presidente del MC Paolo Raimondi. Tutti partecipanti, gli espositori e il vero cuore pulsante del Motoclub Domina, i nostri soci”.

“Questa giornata è stata molto importante per il direttivo, non solo fare esperienza , ma soprattutto per prendere consapevolezza sui i punti su cui lavorare, per la pianificazione e l’organizzazione della prossima edizione. Ringrazio infine il Vicepresidente Davide Carosa e il nostro segretario Marco Frione”, ha concluso.