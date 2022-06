Olio Dop protagonista del marketing territoriale: 92 ristoranti pronti alle degustazioni

Liguria. La promozione e la valorizzazione delle tradizioni e delle DOP come benvenuto. E’ quanto si propone sino al 18 giugno l’iniziativa “Pane e Olio DOP Riviera Ligure” sostenuta dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria insieme al Consorzio di Tutela, ai ristoratori di Liguria Gourmet e al Sistema Camerale.

Questa campagna marketing coinvolge infatti 92 ristoranti del circuito Liguria Gourmet che hanno aderito convintamente, in rappresentanza di tutte e quattro le province liguri.

“Un ulteriore modo di veicolare l’oro verde ligure – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale della Regione Liguria -, tramite una entrée di omaggio con i sapori autentici del pane e dell’olio DOP Riviera Ligure nei ristoranti facenti parte del circuito Liguria Gourmet, dunque particolarmente attenti alle eccellenze del territorio”.

“Alla degustazione viene abbinato il materiale informativo di Oliveti Aperti, manifestazione realizzata in sinergia con la Fondazione Qualivita che si terrà il 18 e il 19 giugno presso le aziende produttrici consorziate da Ponente a Levante, rappresentando tutta la regione”.

E proprio nel fine settimana del 18-19 giugno 2022 la seconda edizione di “Oliveti Aperti”. Ospite d’eccezione il comico ligure Dario Vergassola che accompagnerà il racconto sul campo, alla scoperta dei segreti di uno dei prodotti d’eccellenza del territorio, e la visita a luoghi e simboli storici come i ‘muretti a secco’, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2018: le 28 aziende socie del Consorzio di Tutela, dislocate lungo tutta la Liguria, da Ponente e Levante, offriranno ai turisti numerosi tipi di esperienza all’insegna dell’olio DOP e del suo territorio. Tra le diverse tipologie di esperienze, percorsi di trekking e bike, visita oliveti e frantoi, degustazioni olio DOP e prodotti tipici, itinerari di arte e cultura, laboratori didattici ed eventi culturali ed enogastronomici.

Per promuovere l’evento il Consorzio di Tutela ha realizzato, oltre ad una importante campagna di comunicazione digitale, tre importanti momenti: la promozione al Giro d’Italia con un punto informativo in collaborazione il Ministero delle politiche agricole e Origin Italia; una partnership con Eataly nei punti vendita di Milano e Torino durante le settimane dell’olio a cavallo tra maggio e giugno; ed infine a dal 1 giugno fino al 15 giugno, il bike tour “Aspettando Oliveti Aperti” che attraverso l’occhio attento del regista Leonardo De Mai racconterà tutte le aziende coinvolte nella manifestazione e le loro iniziative attraverso pillole video social e dirette radio direttamente dagli oliveti. Fondamentale anche la partnership con l’Agenzia “In Liguria”, che grazie ad un’azione capillare sul territorio, ha coinvolto numerosi operatori legati al settore turismo.

Durante l’iniziativa spazio anche all’approfondimento sui temi socio-economici con il contributo di Roberta Garibaldi, esperta di turismo e nuova amministratrice delegata di Enit – Agenzia nazionale del turismo. In programma infatti anche due eventi istituzionali organizzati dal Consorzio di Tutela per approfondire il tema del turismo dell’olio: un convegno sulla nuova legge sull’Oleoturismo, che si terrà a Genova il 17 giugno, e una tavola rotonda sul tema Turismo DOP insieme ad altre realtà DOP IGP italiane consolidate – Aceto Balsamico di Modena IGP (Acetaie Aperte), Asiago DOP (Made in Malga), Parmigiano Reggiano DOP (Caseifici Aperti) – per raccontare come le aziende possono valorizzare l’esperienza turistica della filiera certificata.