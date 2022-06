Numerosi pellegrini savonesi in viaggio per l’udienza generale del Papa

Savona. Sono numerosi i savonesi che parteciperanno all’udienza generale di papa Francesco. In questi giorni si tiene infatti il viaggio nella Città del Vaticano organizzato dall’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli.

Il programma prevede nel primo pomeriggio di oggi l’arrivo in pullman a Roma. Qui ci sarà la possibilità di visitare i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. In serata la cena e il pernottamento in un istituto religioso.

Domani mattina i fedeli raggiungeranno a piedi l’Aula Paolo VI, dove alle ore 10:30 si terrà l’udienza. A seguire il pranzo e nel pomeriggio il ritorno sempre in pullman a Savona.