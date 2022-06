Noli. Dopo l’esito del voto e il verbale sul risultato delle elezioni comunali, con il sindaco Ambrogio Repetto che ha annunciato la nuova giunta comunale, a Noli è stato convocato ufficialmente il primo Consiglio comunale: si terrà lunedì 27 giugno alle ore 21.00.

Martina Garzoglio, indicata come nuovo assessore, lascerà il parlamentino nolese, facendo entrare il primo dei non eletti della lista “Prospettiva Noli”, Massimiliano Debenedetti. La proclamazione degli eletti, la presentazione della squadra di Repetto e lo stesso discorso inaugurale di mandato del primo cittadino, saranno i punti al centro della seduta consiliare della nuova legislatura nolese.

In Consiglio comunale, contando i 7 esponenti della nuova maggioranza a sostegno di Repetto, mentre per la minoranza ci saranno i candidati sindaci usciti sconfitti da queste elezioni comunali, ovvero Marino Pastorino e Marina Gambetta, oltre al primo per consensi ottenuti della lista “Noli nel Cuore” (a sostegno di Pastorino) Alberto De Simone (52 preferenze), recordman di preferenze nelle ultime amministrative.

Dopo la stretta di mano al seggio elettorale con il neo sindaco Ambrogio Repetto, Marino Pastorino conferma una opposizione risoluta ma all’insegna della collaborazione nell’interesse della comunità nolese, una linea ritenuta essenziale per rimettere in moto la complessiva azione amministrativa, senza per questo rinunciare al ruolo di “controllo” e “vigilanza” critica rispetto agli atti che saranno messi in campo dalla nuova maggioranza.

“L’analisi del voto ribadisce le nostre considerazioni iniziali, sia sulla bassa affluenza quanto sul mancato appoggio finale di una parte di elettorato nolese che speravo di aver portato dalla mia parta per un programma di vero rinnovamento. Ora, non disperderemo quanto seminato in campagna elettorale, pronti a portare all’attenzione della maggioranza tutte le nostre proposte e iniziative che riteniamo necessarie per il bene della nostra cittadina” afferma Pastorino.