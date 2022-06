Noli. A poco meno di una settimana dalla vittoria alle urne, il sindaco Ambrogio Repetto ha definito le cariche e le deleghe che saranno distribuite ai componenti della sua squadra.

Poche le novità, rispetto alle anticipazioni. Confermata vicesindaco con delega a lavori pubblici e protezione civile, Debora Manzino, la candidata di “Prospettiva Noli” che ha ricevuto più preferenze (48), anche se, come anticipato nelle prime dichiarazioni del nuovo primo cittadino, le preferenze non sono state un parametro primario per le sue scelte, ha preferito puntare su disponibilità e competenze, considerate essenziali per rimettere mano rapidamente alla macchina comunale e alle singole aree di azione del Comune. L’obiettivo è di riprendere e accelerare procedure, pratiche e interventi in itinere e/o rimaste ai nastri di partenza per le dimissioni dell’ex sindaco Lucio Fossati e il successivo Commissariamento prima di queste nuove elezioni.

Per quanto riguarda l’unico assessorato disponibile, il primo cittadino ha optato per Martina Garzoglio, una delle novità della lista “Prospettiva Noli”: l’’insegnate 35enne avrà le deleghe a politiche giovanili, associazionismo e digitalizzazione.

Continueranno a far parte della giunta, come consiglieri: Nada Calandria (tutela patrimonio storico e architettonico, cultura, rapporti con la fondazione Sant’Antonio, gemellaggi) e Davide Arancino (turismo e rapporti con il comprensorio) che sarà anche il capogruppo di maggioranza. Oltre a Marta Pisano (politiche sociali e istruzione), in giunta comunale nel primo mandato dell’ex sindaco.

Tre invece le new entry: Edoardo Gandoglia (ambiente rapporti con Ato e Sat, sport e outdoor); Flavio Canobbio (agricoltura e salvaguardia del territorio) e Massimiliano Debenedetti (polizia locale, attività produttive e rapporti con Tpl).

Noli, il voto per le comunali e la vittoria di Repetto

Il sindaco Repetto ha tenuto per sé le deleghe a: urbanistica, bilancio, personale e demanio.

Venerdì 24 giugno si terrà il primo Consiglio comunale, dove le cariche verranno ufficializzate. Parteciperanno, ovviamente, anche i consiglieri di minoranza che saranno i candidati sindaci usciti sconfitti da queste elezioni comunali, ovvero Marino Pastorino e Marina Gambetta, oltre al primo per consensi ottenuti della lista “Noli nel Cuore” (a sostegno di Pastorino) Alberto De Simone (35 preferenze).