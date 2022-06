Noli. Sviluppo green e tutela del territorio, ma anche stop ai cantieri di via Belvedere e via IV Novembre, una battaglia condotta negli ultimi anni anche dai banchi della minoranza. Così Marina Gambetta lancia il rush finale della campagna elettorale per le elezioni comunali a Noli.

Presentazione – MARINA GAMBETTA: nolese, madre di due figli, fisioterapista con la laurea in scienze motorie, da sempre impegnata in ambiti culturali, ambientali e sportivi, collabora con diverse associazioni: la sua mission è salvaguardare il patrimonio di Noli. Si presenta con la lista IN REPUBBLICA 3.0.

“Una squadra in parte rinnovata rispetto alla scorsa tornata elettorale, con nuove persone e nuove competenze al servizio dei nolesi. In questo periodo da consigliere di minoranza ho svolto un attento ruolo di controllo e azione sulle priorità per Noli, acquistando sempre maggiore credibilità e apprezzamento da parte dei cittadini” afferma.

E ora veniamo ai principali punti programmatici: Lavorare sulle opere incompiute, parcheggi e mobilità, edilizia pubblica, rilancio del commercio e del turismo, servizi alla persone per migliorare la qualità di vita. E poi la soluzione ai cantieri di via Belvedere e via IV Novembre che rappresentano un danno di immagine per il turismo nolese, trovando alternative al problema dei parcheggi e delle aree di sosta.

PRIMO ATTO DA SINDACO: verifica del bilancio comunale e del personale, oltre alle pratiche in itinere nelle varie aree di competenza per avviare fin da subito una programmazione amministrativa concreta.

