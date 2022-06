Noli. Un ritorno invocato… “In tanti mi hanno chiesto di presentarmi a queste elezioni comunali e riprendere in mano l’amministrazione cittadina, questo anche alla luce delle dimissioni di Lucio Fossati e di questioni essenziali per la nostra comunità rimaste in sospeso e da risolvere”. Parole del candidato sindaco Ambrogio Repetto. In campo con la lista PROSPETTIVA NOLI.

Presentazione – AMBROGIO REPETTO: “Abbiamo una squadra completa e competente per le diverse aree tematiche di riferimento, anche per questo abbiamo sviluppato gruppi e tavoli di lavoro specifici, coinvolgendo personalità esterne nella stesura del programma elettorale” afferma.

E ora veniamo ai principali punti programmatici: rimettere in moto la macchina comunale che in questi anni ha perso alcune professionalità senza un adeguato ricambio, le opere incompiute con la soluzione dei cantieri per via Belvedere e via IV Novembre, realizzare la Casa del Turista per favorire l’incoming e uno sviluppo strutturale del settore outdoor; infine una programmazione di interventi sul patrimonio storico e culturale di Noli, come ad esempio un nuovo Auditorium nella chiesa di San Eusebio.

PRIMO ATTO DA SINDACO: il nuovo bando pubblico di avviso per i lavori relativi al cantiere di via IV Novembre.

(QUI – tutte le notizie e gli approfondimenti sulle elezioni a Noli).