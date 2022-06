Noli. Ultimi “colpi” e “battute” della sfida elettorale a Noli: la settimana scorsa IVG.it ha incontrato tutti e tre i candidati sindaco, Marina Gambetta, Marino Pastorino e Ambrogio Repetto. Un “confronto” con i contendenti per la poltrona di primo cittadino, che si sono presentati a livello personale, hanno parlato della loro squadra e dei punti programmatici.

Sicuramente una corsa ancora incerta e che potrebbe essere decisa per una manciata di voti, quindi tutti pronti a giocare le loro carte fino in fondo.

Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane non sono certo mancate polemiche incrociate e qualche stoccata agli avversari, ora tutti e tre si avviano alle rispettive chiusure di questa campagna elettorale per le elezioni comunali, in attesa del giudizio delle urne.

Durante gli ultimi incontri e appuntamenti elettorali la “lotta” è stata indirizzata soprattutto nei confronti degli indecisi, “a caccia” dei consensi in ballo che potrebbero risultare decisivi sull’esito finale: Noli non è certo nuova a vittorie amministrative per una manciata di voti.

Anche per la rinuncia dell’ex sindaco Niccoli, e prima di lui dell’avvocato Marco Genta, in ballo, secondo le stime indicate, oltre 200 voti a disposizione, che potrebbero far pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

guarda tutte le foto 14



IVG.it a Noli per incontrare i candidati sindaci

Un punto accumunava tutti i candidati sindaci nelle elezioni del 2019, ovvero la contrarietà al progetto del nuovo tunnel a Capo Noli: oggi il tratto viario resta ancora al centro delle polemiche per il semaforo e la viabilità alternata che crea non pochi disagi, specie con il via alla stagione turistica, con il complessivo intervento di messa in sicurezza avviato da Anas, sul quale si chiede una attenta programmazione e una soluzione strutturale per garantire una continua e normale fruibilità del collegamento stradale.

E ancora il completamento degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio nolese, con il Comune guidato da Lucio Fossati che aveva ottenuto oltre 4,6 mln di euro (a cui si devono aggiungere 1,7 mln di euro per il ripristino dei danni alluvionali).

E sempre in questa campagna elettorale altro punto programmatico “comune” e di urgenza per i tre contendenti, sia pure con formule e azioni amministrative differenti: la soluzione dei due cantieri che da tempo sono in attesa di una conclusione, via Belvedere e via IV Novembre.

Ecco i tre candidati alla poltrona di primo cittadino:

MARINA GAMBETTA: nolese, madre di due figli, fisioterapista con la laurea in scienze motorie, da sempre impegnata in ambiti culturali, ambientali e sportivi, collabora con diverse associazioni: la sua mission è salvaguardare il patrimonio di Noli – LISTA IN REPUBBLICA 3.0.

MARINO PASTORINO: geometra in pensione, sposato con due figli, alla prima esperienza nella vita amministrativa del paese, ha creato un gruppo di nolesi pronti a risolvere i problemi annosi che affliggono Noli, i parcheggi e la mobilità nel territorio nolese – LISTA NOLI NEL CUORE.

AMBROGIO REPETTO: ex sindaco per due mandati amministrativi, ora il suo ritorno sulla scena politico-amministrativa, con l’obiettivo di completare le opere incompiute e attuare un piano di rilancio turistico attraverso l’outdoor e la valorizzazione culturale del patrimonio storico – LISTA PROSPETTIVA NOLI.

(QUI – tutte le notizie e gli approfondimenti sulle elezioni a Noli)