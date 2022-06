Naso di Gatto, ritrovato il 33enne scomparso ieri

Savona/Altare. E’ stato ritrovato il ragazzo di 33 anni che da ieri aveva fatto perdere le proprie tracce.

Le ricerche, iniziate ieri sera intorno alle 22 in località Naso di Gatto, sono proseguite questa mattina. Nelle operazioni hanno collaborato i vigili del fuoco con l’aiuto di unità cinofile e droni, il soccorso alpino e speleologico della Liguria.

Questa mattina è entrato in un bar di Altare ed è stato riconosciuto da una persona di famiglia. Si trova in buone condizioni di salute e non sono state necessarie le cure. Secondo quanto riferito, l’allontamento da casa è stato volontario.