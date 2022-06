Musica elettronica e parti vocali un po’ “piccanti” in Mistress, il primo singolo di Samuele Lauretta e Veronica Viglino

Finale Ligure. E’ ora disponibile sulle principali piattaforme online “Mistress“, il singolo del dj-producer Sylenth (nome d’arte di Samuele Lauretta) interpretato dalla finalese Veronica Viglino (in arte Vexess) per la casa discografica Loverloud.

Un brano di musica elettronica molto “tirato” e dai toni acidi, in cui non mancano (come prevedibile, considerato il titolo) inserimenti vocali un po’ piccanti. Samuele e Veronica spiegano che “Mistress” è solamente il primo brano portato a termine e frutto della loro collaborazione: “L’idea dietro a questa traccia, in realtà, è molto semplice. Inizialmente, era una base techno condita con suoni acidi, che nella progressione del pezzo sfocia nell’hardstyle moderno, con suoni sempre più pesanti e duri che caratterizzano appunto il genere. Serviva un accompagnamento vocale per amalgamare bene il tutto ed è qui che entra in gioco Veronica. Perché non provare ad inserire elementi un po’ piccanti?”.

Così è arrivata la concezione di “Mistress”: “L’intenzione del testo è molto intuitiva e semplice, una dominatrice che da ordini al suo schiavo. Una volta scritte due righe, la parte più divertente è stata registrare il tutto. Vi lasciamo immaginare le risate durante le prove…”

Mistress è soltanto il primo brano realizzato da Sylent e Vexess. Altre tracce arriveranno in futuro. Del resto, entrambi hanno una grande passione per la musica.

“Ascoltare e scrivere canzoni mi ha salvato in periodi difficili della mia vita – spiega la 29enne Veronica Viglino – Quando tutto mi sembrava complicato od impossibile, mettevo le cuffie, i Muse [nota rock band, n.d.R.] a tutto volume e tutto magicamente sembrava migliore. Altre volte, mi svegliavo la notte per prendere appunti su frasi che potevano dar vita a dei nuovi versi di una canzone. Ho iniziato il mio primo corso di canto nel 2013 a Finalborgo per poi proseguire nell’accademia di Varigotti. Entrambe sono state fondamentali per capire, apprezzare e sviluppare il mio potenziale”.

Samuele ha 28 anni e “fin da piccolo ho sempre avuto il punto fisso per tutto ciò che riguarda “la creazione”, quel che immaginavo nella testa partendo dalla mia fantasia: Creare un personaggio, una storia, un gioco, una canzone e via dicendo. Col passare del tempo, questo campo per vari motivi si è ristretto e concentrato soprattutto sull’argomento musica. La passione per la musica elettronica della scena hard dance, con gli anni, mi ha portato ad essere quel che sono oggi, dj producer hardstyle conosciuto come Sylenth. Ho già prodotto parecchi dischi del genere, un catalogo particolarmente ricco di pezzi da poter ascoltare, fino ad arrivare appunto all’ultimo brano prodotto in collaborazione con Veronica”.

Samuele e Veroncia si sono conosciuti in maniera del tutto casuale: “Come spesso accede, ad una cena tra amici in comune – spiega Samuele – Tra i vari argomenti toccati durante la serata, era inevitabile arrivare a parlare della nostra passione, del fatto che lei si diletti nel canto e che io sia effettivamente un produttore di musica elettronica. L’idea di una collaborazione tra noi due era scontata. Non è passato quindi molto tempo da quella cena alla prima sessione in studio di registrazione. Le idee erano tante, abbiamo cominciato più di un progetto e tutt’ora ne abbiamo in corso”.