Savona. Il Museo della Ceramica di Savona presenta il Public Program degli eventi per l’estate. Fa da sfondo l’esposizione temporanea Superbe Maioliche. Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona, inaugurata il 28 aprile e in mostra fino a domenica 28 agosto. Conferenze, tavole rotonde, laboratori per adulti, bambini e ragazzi, cene a tema e visite guidate: “Il fitto calendario di eventi per l’estate vuole offrire a residenti e turisti l’occasione di avvicinarsi al museo, lasciandosi guidare dalle suggestioni del periodo barocco” affermano dal museo.

Tre le conferenze in programma a partire dal 23 giugno: si inizia con la tavola rotonda dedicata alle due mostre di Genova e Savona dal tema Superbe Maioliche, con Loredana Pessa, conservatore raccolte ceramiche Musei Civici di Genova e Cecilia Chilosi, studiosa di ceramica e parte del comitato scientifico del Museo della Ceramica, e introdotta dalla curatrice del Museo della Ceramica, Donatella Ventura.

Sarà poi il turno di Giacomo Montanari, ricercatore in Storia dell’Arte moderna all’Università di Genova e curatore scientifico dell’importante manifestazione genovese Rolli Days, che approfondirà la stagione dei grandi fasti da diversi punti di vista e contesti geografici (giovedì 7 luglio). Conclude la professoressa Paola Valenti, docente dell’Università di Genova e autrice, tra le altre cose, del volume Lucio Fontana in dialogo con lo spazio: opere ambientali e collaborazioni architettoniche (1964-1968), che presenterà al pubblico un focus tra il barocco e Fontana (sabato 16 luglio).

Il programma prevede anche quattro diversi laboratori per far avvicinare adulti, bambini e ragazzi ai temi del barocco. Un’offerta che si aggiunge all’Art-Camp, il campo estivo organizzato dal Museo della Ceramica e dalla Pinacoteca Civica di Savona dedicato all’arte e alla sperimentazione delle diverse tecniche artistiche.

Ci sarà posto anche per allietare il palato: grazie alla prestigiosa collaborazione con il Ristorante Bino, che ha sede proprio negli spazi del Palazzo del Monte di Pietà, sono state organizzate delle serate a tema barocco anche dal punto di vista culinario.

Mostra Superbe Maioliche

Infine, nei giovedì di luglio, sarà possibile partecipare a visite guidate serali che porteranno il visitatore alla scoperta delle esposizioni permanenti e temporanee in compagnia dei curatori del museo.

In particolare, Superbe Maioliche: Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona è stata realizzata con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio del Comune di Savona, la mostra porta i visitatori alla scoperta della vita e delle opere di uno dei più importanti protagonisti del Barocco ligure: Bartolomeo Guidobono (1654-1709). “Con il suo genio artistico, Guidobono realizzò, in modo particolare attraverso pittura e ceramica, quel rinnovamento che ha portato la decorazione chiamata ‘istoriato barocco’ alle sue più alte espressioni. La mostra è dedicata alla ricostruzione dell’attività artistica dei Guidobono a Savona, attraverso le ceramiche presenti nella collezione savonese, magnificamente inserite nel salone da lui affrescato con Apollo e Diana sul carro del Sole, arricchite da oggetti unici provenienti da collezioni private di eccezionale valore artistico” spiegano dal museo.

“La mostra si inserisce all’interno del progetto Superbarocco, un grande contenitore dedicato alle iniziative legate alla promozione e alla valorizzazione del Barocco ligure. Capofila del progetto Superbarocco è Genova, con la mostra La forma della Meraviglia, a Palazzo Ducale, e la rassegna di mostre diffuse in tutta la città e sull’intero territorio regionale I Protagonisti. Capolavori a Genova 1600 – 1750. Il tutto, in sintonia con la grande mostra delle Scuderie del Quirinale a Roma, uno straordinario omaggio a Genova e alla sua stagione più splendente” aggiungono.

IL PUBLIC PROGRAM

Di seguito tutti gli eventi organizzati:

Conferenze barocche

● Superbe Maioliche

23 giugno ore 18.30

Tavola rotonda con Loredana Pessa e Cecilia Chilosi. Introduce Donatella Ventura

● Eversione Barocca. Natura, materia e teatro nell’arte del primo Seicento, tra Genova e l’Europa

7 luglio ore 18.30

Giacomo Montanari

● Lucio Fontana tra barocco e neobarocco

16 luglio ore 18.30

Paola Valenti

L’ingresso è libero e gratuito. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala conferenze della Pinacoteca Civica (Piazza Gilbert Chabrol 2).

Laboratori barocchi serali

● Piatti barocchi – crea il tuo piatto con un collage di fotoceramica

29 giugno ore 21-22.30

Percorso per adulti. Costo: 30 euro

● Teatrini barocchi: paesaggi e personaggi in spazi mitici

7 luglio ore 18-19.30

Percorso per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Costo 15 euro

● Animali fantastici: crea i tuoi mostri, animali mitologici e immaginari

14 luglio ore 18-19.30

Percorso per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Costo 15 euro

● Mitici: storie di miti e personaggi incredibili

21 luglio ore 18-19.30

Percorso per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Costo 15 euro

Prenotazione necessaria alla mail educazione@museodellaceramica.savona.it

I laboratori si terranno solo con un minimo di 5 partecipanti.

Cene barocche al Ristorante Bino

Giovedì 7 e giovedì 21 luglio dalle ore 20, in occasione della mostra Superbe Maioliche, Museo della Ceramica e Ristorante Bino propongono un menù barocco al prezzo speciale di 35 euro con entrée, 2 portate, dessert, acqua e caffè (vino escluso).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 019 528 1517

Visite in mostra

Ogni giovedì di luglio visite a Superbe Maioliche. Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona al prezzo speciale di 5 euro. Solo su prenotazione a collezioni@museodellaceramica.savona.it su due turni (18.00 e 21.00).