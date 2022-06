“Murialdo arte e storia”, due domeniche alla scoperta del paese con le guide

Murialdo. Il 17 luglio e il 28 agosto 2022 due domeniche tra l’arte, l’architettura e la storia di Murialdo, con tanto di guida. Saranno i primi passi del paese nel circuito dei Musei Diffusi della Diocesi di Mondovì, un progetto che vede coinvolti numerosi comuni, quali Villanova, Peveragno, Mondovì, Morozzo, Marsaglia-Castellino-Murazzano, Saliceto, Piozzo, Niella Tanaro e Bastia-San Michele.

Le guide qualificate saranno i soci di Murialdo Arte e Storia: il presidente Antonello Merialdo, Alessandro Decastelli, Gabriella Viglizzo e Samuele Salvatico, tutti a loro volta membri dell’Associazione monregalese “Volontari per l’Arte”.

“C’è tantissimo da vedere – spiega Samuele – a partire dalle chiese: S. Rocco con un nuovo affresco del ‘500 scoperto da poco, San Pietro e il suo portale quattrocentesco, Santa Maria Maddalena dalla sua posizione panoramica. Non ultima, la parrocchiale di S. Lorenzo, fiore all’occhiello grazie alla facciata restaurata di recente e le colonne affrescate al suo interno. Per non parlare del Castello carrettesco: l’idea è di fare una passeggiata suggestiva dentro le mura”.

Per l’adesione è richiesta la prenotazione, il massimo dei partecipanti è di 30 persone. Gli orari, i contatti e maggiori informazioni saranno comunicate a ridosso delle due date sulla pagina Facebook di Murialdo: Arte e Storia.