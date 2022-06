Motociclista colpisce tre pedoni e finisce contro un’auto: quattro feriti in ospedale

Cisano sul Neva. È di quattro feriti (non gravi) l’esito dell’incidente avvenuto intorno alle 18.25 di questa sera lungo la strada statale 582 del Colle di San Bernardo, a Cisano sul Neva.

Secondo quanto riferito, un motociclista avrebbe colpito tre pedoni sulle strisce pedonali. Dopo il primo impatto, il conducente a bordo del mezzo si sarebbe scontrato contro un’automobile.

Sul posto è subito intervenuta l’automedica del 118 e i carabinieri. Fortunatamente le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte nell’incidente non sono gravi. I tre pedoni colpiti e il motociclista sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per gli accertamenti del caso.

Dopo qualche disagio a seguito del sinistro, la viabilità è tornata regolare.