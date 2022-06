Moto contro un muro sulla Sp 29 del Cadibona: due ragazzi in ospedale

Quiliano. Non sono ancora note le cause che hanno condotto un motociclo ad andare a sbattere questa sera contro un muro sulla Sp 29 del Cadibona.

A seguito del violento impatto due i feriti registrati: si tratta di un ragazzo e di una ragazza di circa 30 anni.

Partita la chiamata al 112, sono stati inviati sul posto i mezzi di soccorso: l’automedica del 118 e due ambulanze (una della Croce Bianca di Cairo, una della Croce Oro sezione di Savona). Dopo le prime cure offerte dal personale medico e sanitario, per i due giovani è stato richiesto il trasporto in ospedale, uno presso il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, l’altro presso il San Paolo di Savona.

Fortunatamente i feriti non hanno subito traumi importanti sul corpo a seguito dell’incidente: per entrambi sono stati disposti codici gialli. Non sono in pericolo di vita.